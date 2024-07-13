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Жена Евгения Кота раскрыла необычное имя новорожденной дочери (фото)

Евгений Кот и Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Полина Иваненко

Танцор Женя Кот и его избранница Наталья Татаринцева, на днях впервые ставшие родителями, начинают понемногу делиться подробностями радостного события. И сейчас стало известно, как звездные родители назвали свою дочь.

Какое необычное имя получил ребенок Кота и Татаринцевой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как Татаринцева и Кот назвали дочь

Да, спортсменка решила не сразу рассказывать об имени ребенка. Для начала она поделилась им только в закрытом Telegram-сообществе одного из проектов Татаринцевой.

Там она сообщила, что девочка получила особое имя с мощным смыслом - Леля.

"Леля выглядит как молодая, необыкновенно красивая девушка, украшенная цветами, венками и травами. Она особенно благосклонна к молодым девушкам, является их покровительницей и хранительницей", - пояснила Татаринцева.

Как Кот и Татаринцева назвали первенца (скриншот)

Также Наталья поделилась трогательными кадрами из роддома. Они уже выписались из медицинского учреждения и отправились с дочкой домой.

Кот и Татаринцева в роддоме (скриншот)

А в Stories своего Instagram жена Кота рассказала о первой ночи дома. Танцор украсил жилище цветами, он и его избранница "в шоке", но у ребенка все прекрасно.

Татаринцева рассказала о впечатлениях от материнства (скриншот)

К слову, недавно Татаринцева рассказала, сколько часов рожала доченьку.

Кроме этого, ранее мы уже рассказывали, что в Индии проходит "свадьба века" миллиардеров Амбани.

При создании материала были использованы источники: закрытый Telegram-канал Татаринцевой "SUMMER camp by TATA", ее Stories в Instagram.

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