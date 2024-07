Кардашьян, Борис Джонсон і 27-поверховий особняк: в Індії проходить "весілля століття" мільярдерів Амбані

Програма весілля і зіркові гості

Подробиці офіційної частини заходу залишаються в таємниці. Відомо, що церемонія одруження розпочалася в п'ятницю, 12 липня, і триватиме до понеділка.

Серед запрошених гостей: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, колишня перша леді США Гілларі Клінтон, екс-прем'єри Великої Британії Борис Джонсон і Тоні Блер, Девід і Вікторія Бекхем, зірки реаліті-шоу Кім і Хлої Кардашьян, а також актори Боллівуду.

Індійські папараці зняли біля аеропорту Мумбая репера Remi, рестлера Джона Сіну і CEO Samsung Хана Джонг-хе. ЗМІ називають головними зірками заходу співачку Адель і репера Дрейка.

Захід відбудеться в конференц-центрі Jio World і в 27-поверховій резиденції Амбані, яка має у своєму розпорядженні три вертолітні майданчики, власну бальну залу і кінотеатр на 50 місць.

Весілля мільярдерів Амбані (фото: instagram.com/mukeshambani304)

Дороги навколо місця проведення весілля будуть закриті до понеділка. Для зручності гостей сім'ї Амбані орендували три приватні літаки Falcon-2000.

Як проходили передвесільні вечірки

Серія заходів перед весіллям сім'ї Амбані почалася в березні біля міста Джамнагара, де виступала співачка Ріанна за гонорар близько 8 мільйонів доларів.

Друга частина весілля пройшла на круїзному лайнері в Середземному морі в червні. Цього разу на сцені виступили група Backstreet Boys, діджей Девід Гетта, Pitbull і Кеті Перрі.

На сімейному танцювальному батлі, відомому як сангіт, виступив Джастін Бібер. За годинний виступ йому, за даними ЗМІ, заплатили 10 мільйонів доларів.

До слова, Мукеш Амбані, власник конгломерату Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, посідає перше місце в Азії та 11-те місце у списку Forbes найбагатших людей у світі, його статки оцінюють у 123,7 мільярдів доларів.

Його син є членом ради директорів Reliance. Наречена Ананта, 29-річна Радика Мерчант, є дочкою одного з індійських мільярдерів, голови фармацевтичної компанії Encore Healthcare.