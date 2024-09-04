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"Руки тремтять": Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного сина

Середа 04 вересня 2024 10:37
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"Руки тремтять": Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного сина Катерина Репяхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова, яка всерйоз задумалася про другу вагітність, розповіла у мережі про результати генетичного тестування 3-річного сина Михайла.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Stories, опубліковані в її Instagram.

Як відомо, у сина співака затримка мовного розвитку, і блогерка ділиться в мережі всіма етапами корекційної роботи, які вона проходить з дитиною, а також обстеженнями.

Нещодавно сім'я вирішила зробити генетичний аналіз. Це необхідно, щоб унеможливити спадковість.

"Прийшов результат. Руки тремтять", - підписала одну зі Stories Репяхова.

&quot;Руки тремтять&quot;: Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного синаСкриншот

Проте одразу отримати коментар фахівця дружині Павліка не вдалося - в одній із клінік їй запропонували записатися аж на 23 вересня. Один із користувачів мережі запропонував їй самостійно "погуглити" результати, проте вона зазначила, що там нічого не зрозуміло.

"Купу всього написано. Я одразу ж до лікаря, а мені кажуть, що найближча дата консультації 23.09. А як дожити до 23.09?" - зазначила Катерина.

&quot;Руки тремтять&quot;: Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного сина&quot;Руки тремтять&quot;: Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного сина

Скриншот

Однак одна з неврологів, до яких уже зверталася зіркова сім'я, все ж таки прокоментувала результати: "На основі даних екземного секвенування спадкового захворювання немає".

Потім вона додала, що під час вагітності все ж таки відбулися зміни в гені, які призвели до затримки психомовного розвитку Михайла.

&quot;Руки тремтять&quot;: Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного сина

Скриншот

Нагадаємо, за останній рік Катерина Репяхова відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини. До речі, лише МРТ розшифровували 6 разів.

Нещодавно з'ясувалося, що причиною могла стати хвороба під час вагітності. Репяхова зазначила, що вона безсимптомно перенесла чи то ковід, чи іншу інфекцію.

&quot;Руки тремтять&quot;: Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного сина&quot;Руки тремтять&quot;: Дружина Павліка поділилася результатами генетичного аналізу 3-річного синаКатерина Репяхова із сином та чоловіком (фото: instagram.com/repyahovakate)

Раніше дружина Віктора Павліка відверто розповіла про секс зі співаком.

Також читайте про те, через що розплакалася Катерина Репяхова.

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Катерина Репяхова Віктор Павлік
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