Віктор Павлік показався на відпочинку з молодою дружиною: "Любов мого життя"

Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Репяхова відправилися на відпочинок до Буковеля, і у соцмережах вони вже встигли поділитися романтичними кадрами з поїздки.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дружини музиканта розповідає про це детальніше.

Репяхова показала романтичні кадри зі співаком

На своїй сторінці Катерина ділилася, що збирається провести час з коханим лише вдвох, серед засніжених гір.

Приїхавши на місце відпочинку, зірки одразу ж взялися за популярний зимовий вид розваг - катання на лижах. Репяхова показала їхню майстерність, і можна побачити, що обом ця справа вдається доволі непогано.

Павлік і Репяхова відпочивають у Карпатах (фото: instagram.com/repyahovakate) Павлік і Репяхова відпочивають у Карпатах (фото: instagram.com/repyahovakate)

На одному з фото, де Катерина постала з Віктором, вона зізналася у почуттях до нього. "Любов мого життя", - написала Катерина під знімком, де вони позували на тлі засніженого пейзажу.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Також Катерина ділилася, що полюбила лижі ще з 2013 року, у той час як її зірковий обранець - ще з 1999-го. Тому він нині вміє їздити швидко та доволі професійно.

"Лижі - то моя велика любов від 2013 року. А Франкович на лижах від 1999 року. А 2001-го відкривав Буковель. Чоловік любить швидкість, а я ні. Завжди пам'ятаю, що вдома на мене чекає синочок", - написала блогерка.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

До слова, пара одружилася кілька років тому, й у їхньому шлюбі народився син Михайло, якому нині три роки. Хлопчик має проблеми з мовленням, а тому зіркові батьки активно займаються цим питанням та постійно відвідують фахівців. Репяхова час від часу ділиться подробицями та успіхами щодо цього на своїй сторінці.

Раніше Віктор Павлік мав шлюб із Ларисою Сазаєвою, у якому в нього народився син Павло. Хлопець помер кілька років тому після невдалого лікування раку.

Також музикант має старших сина і доньку, які народилися у його попередніх шлюбах. Шлюб із Репяховою для 59-річного артиста є четвертим.

Родина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)