"МРТ розшифровували 6 разів". Дружина Павліка назвала несподівану причину затримки мовлення сина

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, розповіла, що ж стало причиною затримки мовлення в їх 3-річного сина Михайла.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.

Так, Катерина з’їздила з хлопчиком на консультацію до невролога у Чернівці і поділилася з підписниками прогнозами спеціаліста.

"Сказала, що в Михасика затримка психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. В нього є сенсорні порушення, він у нас не катається ні на велосипеді, ні на самокаті, в нього синдром незграбної дитини. І Михасик - перспективна дитина, Михасик буде розмовляти 100%", - розповіла Репяхова.

Також вона додала, що коректно розшифрувати МРТ Михайлика вдалося лише з шостого разу.

"Вказує на те, що я перехворіла вагітною, або ковід, або ще якась інфекція. Тобто від того, що я перехворіла тоді, колись, безсимптомно, тому що я не пам'ятаю, щоб я хворіла сильно, це дало затримку", - сказала дружина співака.

Скріншот з відео

Крім того, Катерина поділилася своїм негативним досвідом взаємодії з ізраїльською медициною, який переконав її в тому, що українські лікарі - найкращі.

За словами блогерки, ізраїльська неврологиня одразу припустила, що в Михайла розлад аутистичного спектра, і призначила ліки, які зазвичай виписують дітям від 13 років із шизофренією, розумовою відсталістю та подібними станами.

"Тобто я прийшла в Ізраїлі за 400 доларів, щоби мені лікарка... Вона мені так і казала: "У вас дитина розумово відстала", - переповіла інфлюенсерка.

Скріншот з відео

Обраниця співака закликала своїх підписників ніколи не покладатися на думку одного фахівця, а звертатися за консультацією до різних лікарів.

Скріншот з відео

Що відомо про проблеми з розвитком сина Віктора Павліка

Віктор і Катерина вперше помітили тривожні ознаки у свого сина ще у 2023 році. Зіркові батьки розповіли, що Михайло не завжди відгукувався на звернення до нього, і тоді припустили, що в нього можуть бути проблеми зі слухом. Пізніше лікарі припустили затримку мовлення.

Деякі критики звинуватили Репяхову у поганому вихованні та уповільненому розвитку сина. Вона отримала багато негативних коментарів, але емоційно відповіла недоброзичливцям у мережі, наголосивши, що її син впорається з проблемою і ще всіх здивує.