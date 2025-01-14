Дружина Віктора Павліка зізналася, що хоче у собі змінити: "Мрію про дві операції"

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яку нещодавно критикували за поцілунки з 3-річним сином , прокоментувала тему пластичних операцій. В минулому вона, як відомо, зробила собі ринопластику, а тепер зізналася, що ще хотіла б змінити.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки пише про це детальніше.

Що написала молода дружина Павліка

Так, обраниця українського виконавця написала про те, що хоче знову лягти під ніж пластичного хірурга. Дівчина планує змінити підборіддя та груди.

"Я мрію ще як мінімум про дві операції - підборіддя та груди", - написала Катерина.

Stories Репяхової (фото: instagram.com/repyahovakate)

Окрім того, в іншій stories інфлюенсерка показала своє обличчя після ринопластики. На цю операцію вона наважилася ще навесні 2023 року. І оскільки реабілітація вже давно пройшла, і рани зійшли, можна тепер добре роздивитися, як змінилося обличчя дівчини після хірургічного втручання. Помітно, наскільки суттєво змінився ніс Репяхової.

Сама ж кохана Павліка поділилася, що, коли в неї запитують, навіщо вона робила ринопластику, то вона просто демонструє своє фото "до" та "після".

"Буває, в мене питають: "Навіщо вам була ринопластика?"

Stories Репяхової (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка

Шлюб з Репяховою для нього є четвертим, і у цих стосунках у пари народився син Михайло, якому нині три роки. Різниця між парою становить понад 20 років, і у дитинстві Катерина була падкою фанаткою свого майбутнього чоловіка.

Також артист мав шлюб із Ларисою Созаєвою, і у цих стосунках у нього народився син Павло, життя якого обірвалося внаслідок онкології. Окрім того, зірка української сцени має сина та доньку від попередніх своїх стосунків.

Родина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)