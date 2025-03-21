Наймодніший тренч на весну 2025: дружина Усика показала стильний "лук"
Укорочений тренч - це стильний і універсальний варіант класичного плаща, який став дуже популярним в останні сезони. Такий верхній одяг має вкорочену довжину - зазвичай до середини стегна або трохи вище, що робить його легшим і зручнішим для весняного сезону.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як цей тренд носить дружина українського боксера Олександра Усика Катерина.
Як Катерина Усик носить укорочений тренч
Для стильного весняного образу вона вибрала укорочений тренч пісочного відтінку з контрастними ґудзиками спереду, а також традиційними для тренча атрибутами: погонами, відкладним коміром і кокеткою.
Дружина Усика задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Бежевий тренч дружина Усика доповнила джинсами світло-блакитного відтінку з потертостями і ефектом зістареного деніму, а також світло-коричневим лонгслівом.
Катерина Усика показала наймодніший тренч на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Завершити весняний образ вона вирішила зручними лоферами бежевого кольору і чорною сумкою.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Чому укорочений тренч - тренд весни 2025
Практичність
Укорочений тренч зазвичай закінчується на рівні стегна або трохи вище, що робить його більш зручним і практичним для весни. Такий плащ не обтяжує силует, при цьому зберігає всі характерні деталі класичного тренча.
Матеріали
У 2025 році використовують легкі тканини, такі як бавовна, льон, нейлон або водовідштовхувальні матеріали, які дають змогу носити їх у мінливу весняну погоду.
Кольори та принти
У тренді залишаються класичні нейтральні кольори: бежевий, пісочний, чорний, але також популярними є пастельні тони та насичені кольори (наприклад, яскраво-синій або оливковий). Принти, такі як клітинка або дрібний квітковий візерунок, теж стають актуальними.
Форма і деталі
Укорочені тренчі часто мають більш строгий крій, з акцентом на плечах і талії. Популярні моделі з поясом, який можна затягнути для створення силуету. Також можна придивитися тренчі з декоративними елементами, такими як еполети, великі кишені або застібки.
Універсальність
Укорочений тренч ідеально поєднується з речами різних стилів - від повсякденних до офісних образів. Його можна носити з джинсами, спідницями, сукнями, а також із взуттям на підборах або кросівках.
Укорочений тренч на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)
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