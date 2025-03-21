Наймодніший тренч на весну 2025: дружина Усика показала стильний "лук"

Укорочений тренч - це стильний і універсальний варіант класичного плаща, який став дуже популярним в останні сезони. Такий верхній одяг має вкорочену довжину - зазвичай до середини стегна або трохи вище, що робить його легшим і зручнішим для весняного сезону.

Як Катерина Усик носить укорочений тренч

Для стильного весняного образу вона вибрала укорочений тренч пісочного відтінку з контрастними ґудзиками спереду, а також традиційними для тренча атрибутами: погонами, відкладним коміром і кокеткою.



Дружина Усика задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Бежевий тренч дружина Усика доповнила джинсами світло-блакитного відтінку з потертостями і ефектом зістареного деніму, а також світло-коричневим лонгслівом.



Катерина Усика показала наймодніший тренч на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершити весняний образ вона вирішила зручними лоферами бежевого кольору і чорною сумкою.



Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чому укорочений тренч - тренд весни 2025

Практичність

Укорочений тренч зазвичай закінчується на рівні стегна або трохи вище, що робить його більш зручним і практичним для весни. Такий плащ не обтяжує силует, при цьому зберігає всі характерні деталі класичного тренча.

Матеріали

У 2025 році використовують легкі тканини, такі як бавовна, льон, нейлон або водовідштовхувальні матеріали, які дають змогу носити їх у мінливу весняну погоду.

Кольори та принти

У тренді залишаються класичні нейтральні кольори: бежевий, пісочний, чорний, але також популярними є пастельні тони та насичені кольори (наприклад, яскраво-синій або оливковий). Принти, такі як клітинка або дрібний квітковий візерунок, теж стають актуальними.

Форма і деталі

Укорочені тренчі часто мають більш строгий крій, з акцентом на плечах і талії. Популярні моделі з поясом, який можна затягнути для створення силуету. Також можна придивитися тренчі з декоративними елементами, такими як еполети, великі кишені або застібки.

Універсальність

Укорочений тренч ідеально поєднується з речами різних стилів - від повсякденних до офісних образів. Його можна носити з джинсами, спідницями, сукнями, а також із взуттям на підборах або кросівках.



Укорочений тренч на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)

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