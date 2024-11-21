Дружина Тімура Мірошниченко похвалилася важливим досягненням своєї доньки (фото)

Дружина популярного телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко, розповіла у мережі, що її 6-річна донька Мія вперше виступила на великій сцені.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram багатодітної мами.
Справа в тому, що кілька місяців тому дівчинка захопилася співами, а нещодавно відбувся її перший виступ.
"Я хочу бути співачкою!", - одного разу сказала Мія після уроку про професії. Того ж дня ми записали Мію на перший урок з вокалу і зобов'язалися щовечора бути присутніми на домашніх концертах", - зазначила блогерка.
Мія Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Потім вона показала кілька світлин із виступу, на яких дівчинка впевнено тримає мікрофон у руці.
"І ось перша сцена. Перші квіти від шанувальника. Перше хвилювання. І перше "я хочу знову на сцену!" - поділилася щаслива мама.
Мія Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Також вона пожартувала, що вже можна бронювати місця у першому ряду у рамках світового турне Мії.
Підписники Інни Мірошниченко відразу почали коментувати публікацію:
Мія та Марко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Тімур та Інна виховують 4-х дітей. Біологічними є лише двоє з них - 6-річна Мія та 4-річний Марко. А 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну вони усиновили або, як самі кажуть, "народили серцем".
Після початку повномасштабного вторгнення подружжя заявило, що хоче усиновити дитину. У 2023 році вони забрали з дитячого будинку в Житомирі 2-річного хлопчика Марселя, який мав безліч діагнозів.
А вже влітку 2024 року у їхній родині з'явилася дівчинка Ангеліна, якій 8 років. На сьогоднішній день процес удочеріння ще не закінчено - Інна по відношенню до дівчинки вважається матір'ю-одиначкою, а Тімур стане батьком після того, як відбудеться суд.
Блогерка вже показала, як лише за 5 місяців змінилася її прийомна донька.
Також подружжя вже встигло виконати заповітну мрію дівчинки.
Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)