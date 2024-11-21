Жена Тимура Мирошниченко похвасталась важным достижением своей дочери (фото)

Дело в том, что несколько месяцев назад девочка увлеклась пением, а недавно состоялось ее первое выступление.

"Я хочу быть певицей!", - однажды сказала Мия после урока о профессиях. В тот же день мы записали Мию на первый урок по вокалу и обязались каждый вечер присутствовать на домашних концертах", - отметила блогерша.

Мия Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Затем она показала несколько снимков с выступления, на которых девочка уверенно держит микрофон в руке.

"И вот первая сцена. Первые цветы от поклонника. Первое волнение. И первое "я хочу снова на сцену!" - поделилась счастливая мама.

Мия Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Также она пошутила, что уже можно бронировать места в первом ряду в рамках мирового турне Мии.

Как отреагировали в сети

Подписчики Инны Мирошниченко тут же принялись комментировать публикацию:

"Более чем уверена, что она осуществит свою мечту!" - написала блогерша Алина Шаманская

"Какая красавица"

"Успехов"

"Маленькая звездочка, пусть у нее все выйдет"

"Зная Мию, она точно сделает все, о чем мечтает"

"Очень уверенная и артистичная девочка".

Мия и Марко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Сколько детей у Тимура и Инны Мирошниченко

Тимур и Инна воспитывают 4-х детей. Биологическими являются лишь двое из них - 6-летняя Мия и 4-летний Марко. А 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину они усыновили или, как сами говорят, "родили сердцем".

После начала полномасштабного вторжения супруги заявили, что хотят усыновить ребенка. В 2023 году они забрали из детского дома в Житомире 2-летнего мальчика Марселя, у которого было множество диагнозов.

А уже летом 2024 года в их семье появилась девочка Ангелина, которой 8 лет. На сегодняшний день процесс удочерения еще не окончен - Инна по отношению к девочке считается матерью-одиночкой, а Тимур станет отцом после того, как будет суд.

Блогерша уже показала, как всего за 5 месяцев изменилась ее приемная дочь.

Также супруги уже успели исполнить заветную мечту девочки.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)