"До сліз": Інна Мірошниченко показала, як усього за 5 місяців змінилася її названа донька

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна розчулила словами про названу доньку Ангеліну, яку вони забрали з дитбудинку приблизно 5 місяців тому. За цей час дівчинка сильно змінилася і це важко не помітити.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram Мірошниченко показала разючі кадри до та після того, як її донька отримала батьківську турботу.

Як змінилася донька Мірошниченків

Юристка розповіла, що коли вона побачила дитину вперше, та майже не говорила. Під час першої зустрічі вона помітила, що дівчинка погано вимовляє слова.

Мірошниченко розповіла, як змінилася їхня донечка (скріншот)

Ба більше, спочатку Ангеліна не малювала, хоча дітки її віку люблять це робити. І це було наслідком того, що дівчинка жила без батьків. У дитбудинках малеча не отримує необхідної турботи, діє чітко за вказівками та не вміє абстрактно мислити.

Але зараз дівчинка стала зовсім іншою. Вона посміхається, малює, вигадує щось сама.

"Оці "хвильки" та абстракція - це такий прогрес! А те, що вона може презентувати свою роботу, то це до сліз", - розповіла Інна та показала, як її названа донька нині малює.

Ангеліна Мірошниченко (скріншот)

Також дружина ведучого показала, що під час перших зустрічей з Ангеліною вона помітила, що дівчинка перебуває у напрузі. Вона була скутою.

Мірошниченко показала, як змінилася її донька (скріншот)

А зараз все інакше. Мірошниченко зазначила, що нині її названа донька відчуває себе у безпеці.

"Напруга спала. Тіло розслабилось. Це я до того, що просто наявність сім'ї вже багато що лікує", - пояснила юристка.

Інна Мірошниченко розчулила історією своєї названої доньки (скріншот)

Скільки дітей у Тімура та Інни Мірошниченків

Відомо, що Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей. Спочатку дружина ведучого народила двох дітей - дівчинку Мію та хлопчика на ім'я Марко. На початку повномасштабної війни РФ проти України зіркова пара вирішила взяти дитину з притулку.

У 2023 році ведучий та його обраниця забрали з дитбудинку маленького 2-річного хлопчика Марселя. А у червні цього року Мірошниченки поділилися ще однією радісною новиною - вони стали названими батьками для 8-річної дівчинки Ангеліни.