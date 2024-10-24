Тімур Мірошниченко розсекретив суму, яку витрачає на місяць на свою велику родину

Популярний ведучий Тімур Мірошниченко, який раніше чесно відповів, чи пішов би він на фронт , розповів, скільки грошей на місяць йому необхідно на утримання його великої родини, яка складається з 4-х дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну .

На запитання Дьоміна, чи заробляє ведучий 100 тис. гривень на місяць, той відповів: "Ну, мабуть, у мене є менеджер Сергій. Він це все веде. Ціноутворення та все інше я повністю делегував на нього".

У телеведучого в середньому буває 2-3 великі заходи на місяць.

"Я можу тобі сказати, у мене іноді на ФОПі може бути 10 тис. грн, іноді може бути 150 тис. грн. Як це відбувається і хто це платить, я поняття не маю", - зазначив Мірошниченко.

Також ведучий заробляє на телебаченні, на рекламі в Instagram та на освітній діяльності.

"Я передаю свій досвід молодому поколінню", - наголосив Тимур. Він уточнив, що його запрошують проводити різні лекції, майстер-класи, іноді індивідуально.

Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

На питання телеведучого, чи він заробляє в сумі 7 тис. доларів, ведучий замислився.

"По-різному буває", - зазначив він.

Також він розповів, скільки приблизно витрачає грошей на сім'ю.

"Десятки доларів (10 тис. доларів - ред.) вам вистачає?" - не зупинявся Демін.

"400 тис. грн... Ну так, вистачає", - відповів Тимур Мірошниченко з посмішкою.

Водночас на запитання, хто більше заробляє, він чи його дружина, юрист та блогерка Інна Мірошниченко, він спочатку задумався, а потім сказав: "Напевно, я більше".

"Чоловік має заробляти. Все. Крапка", - наголосив ведучий.

Хто такий Тімур Мірошниченко

Мірошниченко - український коментатор, журналіст та ведучий. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".

Починаючи з 2005 року, працює на Першому Національному та коментує конкурси "Євробачення".

Разом зі своєю дружиною Інною Мірошниченко виховує чотирьох дітей: 6-річну Мію та 4-річного Марка, які є біологічними дітьми пари, а також усиновлених - 9-річну Ангеліну та 3-річного Марселя.

Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У 2023 році подружжя зважилося на усиновлення 2-річного хлопчика з дитбудинку в Житомирі, а цього року удочерило 8-річну Ангеліну. Як вони не раз говорили, це діти, яких вони народили серцем.

Ангеліна (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)