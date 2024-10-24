Тімур Мірошниченко розсекретив суму, яку витрачає на місяць на свою велику родину
Популярний ведучий Тімур Мірошниченко, який раніше чесно відповів, чи пішов би він на фронт, розповів, скільки грошей на місяць йому необхідно на утримання його великої родини, яка складається з 4-х дітей.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.
На запитання Дьоміна, чи заробляє ведучий 100 тис. гривень на місяць, той відповів: "Ну, мабуть, у мене є менеджер Сергій. Він це все веде. Ціноутворення та все інше я повністю делегував на нього".
У телеведучого в середньому буває 2-3 великі заходи на місяць.
"Я можу тобі сказати, у мене іноді на ФОПі може бути 10 тис. грн, іноді може бути 150 тис. грн. Як це відбувається і хто це платить, я поняття не маю", - зазначив Мірошниченко.
Також ведучий заробляє на телебаченні, на рекламі в Instagram та на освітній діяльності.
"Я передаю свій досвід молодому поколінню", - наголосив Тимур. Він уточнив, що його запрошують проводити різні лекції, майстер-класи, іноді індивідуально.
Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
На питання телеведучого, чи він заробляє в сумі 7 тис. доларів, ведучий замислився.
"По-різному буває", - зазначив він.
Також він розповів, скільки приблизно витрачає грошей на сім'ю.
"Десятки доларів (10 тис. доларів - ред.) вам вистачає?" - не зупинявся Демін.
"400 тис. грн... Ну так, вистачає", - відповів Тимур Мірошниченко з посмішкою.
Водночас на запитання, хто більше заробляє, він чи його дружина, юрист та блогерка Інна Мірошниченко, він спочатку задумався, а потім сказав: "Напевно, я більше".
"Чоловік має заробляти. Все. Крапка", - наголосив ведучий.
Хто такий Тімур Мірошниченко
Мірошниченко - український коментатор, журналіст та ведучий. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".
Починаючи з 2005 року, працює на Першому Національному та коментує конкурси "Євробачення".
Разом зі своєю дружиною Інною Мірошниченко виховує чотирьох дітей: 6-річну Мію та 4-річного Марка, які є біологічними дітьми пари, а також усиновлених - 9-річну Ангеліну та 3-річного Марселя.
Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)
У 2023 році подружжя зважилося на усиновлення 2-річного хлопчика з дитбудинку в Житомирі, а цього року удочерило 8-річну Ангеліну. Як вони не раз говорили, це діти, яких вони народили серцем.
Ангеліна (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)