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Інна Мірошниченко показала, який сюрприз підготувала для названої доньки: "Дитина щаслива"

Субота 05 жовтня 2024 16:25
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Інна Мірошниченко показала, який сюрприз підготувала для названої доньки: "Дитина щаслива" (Інна Мірошниченко фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Любов Блажко

Інна Мірошниченко, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей, зворушила мережу новиною, що стосувалася їхньої названої доньки Ангеліни.

Що саме показала багатодітна мама, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Інна Мірошниченко розповіла про доньку

В Instagram-stories зіркова мама показала, що тепер в Ангеліни є свої зліпки рук. На виробі можна побачити ім'я Ангеліна та дату - 31 серпня цього року.

"Тепер у всіх членів сім'ї є свої зліпочки", - написала Мірошниченко.

Інна Мірошниченко показала, який сюрприз підготувала для названої доньки: &quot;Дитина щаслива&quot;

Інна Мірошниченко показала сюрприз для доньки (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В іншій stories знаменитість продемонструвала, як на цей сюрприз відреагувала дівчинка: Ангеліна сиділа з посмішкою і розглядала предмет.

"Дитина щаслива, дуже чекала", - підкреслила Інна.

Інна Мірошниченко показала, який сюрприз підготувала для названої доньки: &quot;Дитина щаслива&quot;

реакція дівчинки (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Що відомо про названу доньку пари

Ангеліну зіркове подружжя удочерило цього літа, про що вони повідомили у своїх соцмережах. Після підтвердження усиновлення Мірошниченки повернули її з-за кордону та стали офіційними опікунами.

Раніше Інна Мірошниченко розповідала про першу онлайн-зустріч із майбутньою донечкою, під час якої вони мали можливість поспілкуватися та познайомитися.

"Ангеліна дивиться на нас і питає: "Ви приїдете?". Ми одразу в один голос сказали: "ТАК". Бо знали, що це вже назавжди. В цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже: "То.. Це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?…", - ділилася відома українка.

Інна Мірошниченко показала, який сюрприз підготувала для названої доньки: &quot;Дитина щаслива&quot;Інна Мірошниченко з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Що відомо про інших дітей пари

Близько року тому Мірошниченки стали батьками для хлопчика Марселя з Житомирського дитячого будинку. Вони не приховують, що він має низку складних діагнозів, але така ситуація їх не відштовхнула. Навпаки, своїм прикладом Тимур та Інна хочуть показати іншим батькам, щоб ті не боялися всиновлювати дітей із подібними труднощами. Зірки детально розповідають про лікування названого сина та відзначають позитивний прогрес.

Окрім того, знаменитості виховують двох біологічних дітей - сина Марка і доньку Мію. Раніше зіркова родина розповідала також, як названі діти адаптуються в їхній родині.

Інна Мірошниченко показала, який сюрприз підготувала для названої доньки: &quot;Дитина щаслива&quot;Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Нещодавно Інна Мірошниченко приголомшила зізнанням про своє дитинство.

Крім того, Мірошниченко пояснила, чому її доньки будуть навчатися у різних класах.

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