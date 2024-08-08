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Дружина Тімура Мірошниченко чесно розповіла про реакцію своїх батьків на усиновлення дітей

Інна та Тімур Мірошниченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Styler Editor 4

Тімур та Інна Мірошниченки на початку літа удочерили 8-річну дівчинку Ангеліну. Зараз сім'я, в якій вже четверо дітей, проходить непростий період адаптації, і блогерка вирішила поділитися в мережі, як спочатку відреагували її батьки, а також батьки чоловіки на ідею усиновлення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram-акаунт багатодітної мами.

Інна Мірошниченко зі своєю мамою (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Ми не погоджували з нашими батьками ідею усиновити дитину. Дітей. Просто повідомили про свій уже готовий намір. Вони були трохи шоковані", - згадала юрист.

Також вона відзначила, що бабусі спочатку сумнівалися, чи вистачить у них часу та сил на всіх трьох онуків. А коли пара цього року оголосила про те, що вони хочуть усиновити ще одну дитину, родичі були шоковані.

Батьки Інни (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Коли дійшло до усиновлення вдруге, і ми сказали, що шукаємо дитину 8-12 років, моя мама була в шоці вже не трішки. Просила подумати. Бо це "сформована особистість", - продовжила адвокат.

Батько Інни і в першому, і в другому випадку коротко запитав: "Це остаточне рішення?". А потім привітав пару.

Батько блогерки (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Незважаючи на це, рідні знаменитостей відразу ж прийняли онуків, як рідних, і полюбили безумовно. Вони ніколи не критикували рішення подружжя і не радили "повернути дітей" назад.

"Це - наші діти. І їхні онуки. Вони окутали їх тотальною любов'ю. А любов, як відомо, зцілює будь-які рани", - зауважила багатодітна мама.

Тімур Мірошниченко зі своїми батьками (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченків

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.

Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

Родина влітку 2023 року (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У листопаді хлопчику зробили серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків.

Марко та Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У жовтні минулого року Інна Мірошниченко заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.

У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

Дівчинка дуже щаслива у родині (фото: instagram.com/_inna_mi_)

З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, у якому вона була.

Родина Мірошниченків на відпочинку (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Раніше родина Мірошниченків розповіла про перші труднощі удочеріння.

Також читайте про те, як Мірошниченки привітали прийомного сина з днем народження.

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