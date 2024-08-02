Мірошниченки щемливо привітали названого сина з днем народження. Торт та 200 повітряних куль (відео)

Інна та Тимур Мірошниченки виховують чотирьох дітей, двох з них вони "народили серцем" (забрали з дитбудинку). І нині в їхній родині свято - названий син зіркової пари святкує свій третій день народження.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) Тимур та Інна щемливо привітали хлопчика зі святом у спільному дописі в Instagram .

Названий син родини Мірошниченко святкує день народження

Зіркові батьки розмістили привітання для сина, а також написали, як сильно його люблять.

"Хлопчик, який вчить всіх вірити у дива! Бо дивом є він сам! Нескінченне джерело енергії, любові, тепла і жаги до життя! Любимо тебе в тисячі разів більше, ніж ти тільки можеш уявити!" - написали Тимур та Інна.

Також вони показали, яке свято влаштували для Марселя. Для сина вони надули дуже багато повітряних куль, вже зранку хлопчик отримав перші подарунки та задув свічки на торті.



"Пам'ятай, що у тебе є ті, хто глибокої ночі буде дути 200 кульок, аби ти був щасливий на ранок! З Днем Народження, синок!" - написали ведучий та його обраниця.

Реакція мережі

Відео та ніжне привітання розчулили юзерів. У коментарях вони пишуть:

"До сліз від щастя за Марселя. Будь щасливим і знай, що з такими батьками ти зможеш все"

"Це найкращий подарунок - ви всі разом з ним. Кажуть, такого не буває, але хай йому в житті все буде легко! Своє важке він вже пройшов"

"Вітаю вас і Марселя. Йому дуже пощастило з батьками і сім'єю. Нехай хлопчик більше ніколи не зазнає тяжких втрат. І міцного йому здоров'я".

Що відомо про названого сина Мірошниченків

Тимур та Інна забрали маленького Марселя з дитбудинку у липні 2023 року. Хлопчик має непросту історію, зіркові батьки одразу почули про діагнози дитини.

Марсель Мірошниченко та його мама (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Він дуже рано народився з вагою 1,4 кілограма. Малюк пережив дуже важку операцію, і витратив дуже багато сил на виживання. Розмір його одягу відповідає розміру речей для 9-місячної дитини. У нього викривлена грудна клітка, травми мозку. Можливо, він не заговорить і не зможе розвинутися", - розповідали зіркові батьки, коли забрали сина додому.

Втім, Інна та Тимур вирішили не здаватися. Вони лікують Марселя та піклуються про нього. У листопаді син Мірошниченків переніс серйозну операцію. І нині хлопчик не тільки вимовив перше слово, а ще й щасливо посміхається та дуже любить своїм батьків.

Родина Тимура Мірошниченка (скріншот)