Сімʼя Мірошниченко розповіла про перші труднощі удочеріння

Нещодавно стало відомо, що пара Тимура та Інни Мірошниченко вдруге стала названими батьками. Після вдалого удочеріння дівчинки Ангеліни, на родину чекали нові перипетії.

У ефірі програми "Сніданок з 1+1" Тимур зазначив, що хоч, що Ангеліна - друга дитина, яку прийняла пара, все одно це удочеріння є новим досвідом для родини.

Тимур поділився, що нещодавно Ангеліна вперше скуштувала піцу. Він зазначає, що пояснювати дівчинці, яка є старшою за його попередніх дітей, якісь очевидні речі - це дуже цікавий досвід. Попри це ведучий додав, що попереду їх чекає процес адаптації та родина все одно постане перед труднощами.





Дружина Тимура - Інна, на своїй Instagram-сторінці розповіла про клопоти з харчуванням дівчинки. Жінка зазначає, що за 6 днів їхнього спільного життя Ангеліна їла достатньо скромно.

"За увесь цей час Ангеліна зʼїла лише 1 томатний суп, 2 ложки борщу і вчорашню піцу. Бували дні, коли зовсім не їла. Така, напевно, реакція на стрес",- ділиться Мірошниченко.

Інна додає, що вона старається готувати або замовляти те, що дівчинка полюбляє, проте вдома відтворити смак їдальні неможливо.

Також вона зазначає, що питання, на кшталт, "що ти любиш?" приводять Ангеліну в ступор. Жінка припускає, що ймовірно раніше їх ніхто не ставив, бо розпитування дівчинки про їжу доводять її до сліз.

Instagram-stories Інни Мірошниченко (Скриншот)

"Може здатися, що для дитини це щасливий кінець. Де "і жили вони довго і щасливо". Але насправді це тільки початок. І дається він важко. Ангеліні 8. Все її життя пройшло в стінах закладу. Вона не знає, що існує якесь інше життя",- розповідає Інна.

"Так, вона мріяла про сімʼю, бо всім розповідали, хто такі мама/тато. Бо діти часто вибували із закладу в сімʼї й всі їх вітали. Тобто сім'я - це щось добре. Але ще це якісь малознайомі люди, які виривають дитину із її зони комфорту (бо це те, до чого дитина звикла), які мають свої правила, порядки, які нічого про тебе не знають і яких не знаєш ти",- додає Мірошниченко.

Instagram-stories Інни Мірошниченко (Скриншот)

Знаменитість каже, що вона бажала б бути привітною мамою, другом, але реальність відрізняється. У житті, Інна вимушена забороняти, робити зауваження, обмежувати й через це, з перспективи восьмирічної дитини, вона здається Ангеліні "не мрією".