Жена Тимура Мирошниченко честно рассказала о реакции своих родителей на усыновление детей

Инна Мирошниченко со своей мамой (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Мы не согласовывали с нашими родителями идею усыновить ребенка. Детей. Просто сообщили о своем уже готовом намерении. Они были немного в шоке", - вспомнила юрист.

Также она отметила, что бабушки сначала сомневались, хватит ли у них времени и сил на всех трех внуков. А когда пара в этом году объявила о том, что они хотят усыновить еще одного ребенка, родственники были в шоке.

Родители Инны (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Когда дошло до усыновления во второй раз, и мы сказали, что ищем ребенка 8-12 лет, моя мама была в шоке уже не чуть-чуть. Просила подумать. Ибо это "сформированная личность", - продолжила адвокат.

Отец Инны и в первом, и во втором случае лишь кратко спросил: "Это окончательное решение?". А затем поздравил пару.

Отец блогерши (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Несмотря на это, родные знаменитостей сразу же приняли внуков, как родных, и полюбили безусловной любовью. Они никогда не критиковали решение супругов и не советовали "вернуть детей" назад.

"Это - наши дети. И их внуки. Они окутали их тотальной любовью. А любовь, как известно, исцеляет любые раны", - подметила многодетная мама.

Тимур Мирошниченко со своими родителями (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Что известно о приемных детях Мирошниченко

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире.

Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

Семья летом 2023 года (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В ноябре мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей.

Марко и Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В октябре прошлого года Инна Мирошниченко заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

Девочка очень счастлива в семье (фото: instagram.com/_inna_mi_)

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

Семья Мирошниченко на отдыхе (фото: instagram.com/_inna_mi_)