Жена Тимура Мирошниченко честно рассказала о реакции своих родителей на усыновление детей

Тимур и Инна Мирошниченки в начале лета удочерили 8-летнюю девочку Ангелину. Сейчас семья, в которой уже четверо детей, проходит непростой период адаптации, и блогерша решила поделиться в сети, как сначала отреагировали ее родители, а также родители мужа на идею усыновления.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт многодетной мамы.
Инна Мирошниченко со своей мамой (фото: instagram.com/_inna_mi_)
"Мы не согласовывали с нашими родителями идею усыновить ребенка. Детей. Просто сообщили о своем уже готовом намерении. Они были немного в шоке", - вспомнила юрист.
Также она отметила, что бабушки сначала сомневались, хватит ли у них времени и сил на всех трех внуков. А когда пара в этом году объявила о том, что они хотят усыновить еще одного ребенка, родственники были в шоке.
Родители Инны (фото: instagram.com/_inna_mi_)
"Когда дошло до усыновления во второй раз, и мы сказали, что ищем ребенка 8-12 лет, моя мама была в шоке уже не чуть-чуть. Просила подумать. Ибо это "сформированная личность", - продолжила адвокат.
Отец Инны и в первом, и во втором случае лишь кратко спросил: "Это окончательное решение?". А затем поздравил пару.
Отец блогерши (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Несмотря на это, родные знаменитостей сразу же приняли внуков, как родных, и полюбили безусловной любовью. Они никогда не критиковали решение супругов и не советовали "вернуть детей" назад.
"Это - наши дети. И их внуки. Они окутали их тотальной любовью. А любовь, как известно, исцеляет любые раны", - подметила многодетная мама.
Тимур Мирошниченко со своими родителями (фото: instagram.com/_inna_mi_)
В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире.
Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.
Семья летом 2023 года (фото: instagram.com/_inna_mi_)
В ноябре мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей.
Марко и Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)
В октябре прошлого года Инна Мирошниченко заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.
В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.
Девочка очень счастлива в семье (фото: instagram.com/_inna_mi_)
С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.
Семья Мирошниченко на отдыхе (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Ранее семья Мирошниченко рассказала о первых трудностях удочерения.
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