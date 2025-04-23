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Дружина Решетніка замилувала архівними фото з дітьми та своїм дідусем, якому виповнився 91 рік

Середа 23 квітня 2025 13:25
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Дружина Решетніка замилувала архівними фото з дітьми та своїм дідусем, якому виповнився 91 рік Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка поділилася зворушливими архівними світлинами із сімейного альбому. На фото - її діти та дідусь Тарас Миколайович Табачин, якому сьогодні виповнився 91 рік.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

"Моєму найкращому у світі дідусеві сьогодні 91 рік. Це неймовірна дата і неймовірна гордість мати таку рідну людину", - зазначила Христина.
Дружина Решетніка замилувала архівними фото з дітьми та своїм дідусем, якому виповнився 91 рік
Христина Решетнік зі своїм дідусем (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Також вона детальніше розповіла про всі його досягнення.

"Письменник, учитель української мови та літератури, автор багатьох статей, неймовірний оратор і просто супердідусь і прадідусь!" - з гордістю написала вона.
Дружина Решетніка замилувала архівними фото з дітьми та своїм дідусем, якому виповнився 91 рік
Сім'я Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Також дружина телеведучого поділилася, що, попри вік, її дідусь веде активний спосіб життя, обливається холодною водою і грає в бадмінтон.
Дружина Решетніка замилувала архівними фото з дітьми та своїм дідусем, якому виповнився 91 рік
Прадідусь із правнуками (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

"Коли приїжджають правнуки, з відкритими ротиками слухають розповіді дідуся Тараса. Він досі обливається холодною водою вранці, займається спортом, багато ходить і читає по книжці на день", - зазначила Христина Решетнік.

Вона показала кілька архівних світлин зі своїми дітьми та дідусем.
Дружина Решетніка замилувала архівними фото з дітьми та своїм дідусем, якому виповнився 91 рік
Христина Решетнік з дідусем і дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як відреагували в мережі

Фоловери дружини телеведучого тут же почали коментувати її нову публікацію:

  • "Який молодець!"
  • "Многая літа! Дідусь молодчина! Ось приклад усім"
  • "Як вам пощастило мати такого дідуся"
  • "Вау! Це натхнення. Здоров'я і сил вашому дідусеві"
  • "Ви дуже схожі з дідусем"
  • "Дійсно, дідусь має неймовірний вигляд у свої роки"
  • "91? Він виглядає і почувається краще, ніж більшість у 40!".

Дружина Решетніка замилувала архівними фото з дітьми та своїм дідусем, якому виповнився 91 рік
Сім'я Решетніків (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Нагадаємо, Христина і Григорій одружилися 2010 року. Разом вони виховують трьох синів: 12-річного Івана, 7-річного Дмитра і 4-річного Олександра.

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