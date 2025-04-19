ua en ru
Сб, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Дружина Решетніка показала "лук", який зводить чоловіків з розуму: скільки коштує (фото)

Субота 19 квітня 2025 16:44
UA EN RU
Дружина Решетніка показала "лук", який зводить чоловіків з розуму: скільки коштує (фото) Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина вразила підписників модним виходом під час відпочинку в Туреччині.

Який образ обрала інфлюенсерка та скільки він коштує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

На фото Христина позує в модні чорній сукні зі шлейфом, яка підкреслює її струнку фігуру та довгі ніжки. Додатковим елементом образу став маленький червоний клатч, який створив яскравий акцент.

"Коли фото робила собі сама. Але бажаючих допомогти виявилось чимало. Цей лук зводить чоловіків з розуму - перевірено на собі", - прокоментувала модний вихід блогерка.

Образ дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Скільки коштує сукня Христини

Для прогулянки блогерка обрала модну сукню глибокого чорного кольору від українського бренду be:POSH. Вона має вишукане драпірування та шлейф на поясі. Коштує такий наряд за даними Instagram-магазину 7500 грн.

Дружина Решетніка показала &quot;лук&quot;, який зводить чоловіків з розуму: скільки коштує (фото)Скільки коштує сукня Христини Решетнік (колаж: РБК-Україна)

Скільки коштує клатч

Маленька сатинова сумочка з мерехтливим камінням, якою дружина телеведучого підкреслила свій вишуканий образ, належить українському бренду JUNA. Вартість такого аксесуара сягає 3500 грн.

Дружина Решетніка показала &quot;лук&quot;, який зводить чоловіків з розуму: скільки коштує (фото)Ідеальний аксесуар для вечірнього образу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як відреагували в мережі

Підписники залишилися у захваті не чарівного образу Христини. Вони оцінили модний образ та засипали його власницю компліментами.

  • "Яка сукня і ти в ній!"
  • "Просто неймовірна. Ну, як можна бути такою крутою?"
  • "Красуня".
  • "Чудова".
  • "Ну зірочка".
  • "Так елегантно і витончено, дуже гарно".
  • "Неймовірна красуня".

Нагадаємо, останні кілька днів Христина Решетнік відпочивала в Туреччині, де насолоджувалася горами та морем. А вже зараз повернулася в Україну та готується до Великодня, про що розповіла в Stories.

Дружина Решетніка показала &quot;лук&quot;, який зводить чоловіків з розуму: скільки коштує (фото)

Христина та Григорій Решетніки разом 14 років. Вони одружилися восени 2010 року, а познайомилися завдяки спільній роботі. Разом виховують трьох спільних синів - Івана, Дмитра та Олександра.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Христини Решетнік, брендів JUNA та be:POSH.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки
NEWS
Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії на війні з Україною перевищили 940 тисяч військових, - Генштаб