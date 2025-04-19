Дружина Решетніка показала "лук", який зводить чоловіків з розуму: скільки коштує (фото)

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина вразила підписників модним виходом під час відпочинку в Туреччині.

Який образ обрала інфлюенсерка та скільки він коштує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

На фото Христина позує в модні чорній сукні зі шлейфом, яка підкреслює її струнку фігуру та довгі ніжки. Додатковим елементом образу став маленький червоний клатч, який створив яскравий акцент.

"Коли фото робила собі сама. Але бажаючих допомогти виявилось чимало. Цей лук зводить чоловіків з розуму - перевірено на собі", - прокоментувала модний вихід блогерка.

Образ дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Скільки коштує сукня Христини

Для прогулянки блогерка обрала модну сукню глибокого чорного кольору від українського бренду be:POSH. Вона має вишукане драпірування та шлейф на поясі. Коштує такий наряд за даними Instagram-магазину 7500 грн.

Скільки коштує сукня Христини Решетнік (колаж: РБК-Україна)

Скільки коштує клатч

Маленька сатинова сумочка з мерехтливим камінням, якою дружина телеведучого підкреслила свій вишуканий образ, належить українському бренду JUNA. Вартість такого аксесуара сягає 3500 грн.

Ідеальний аксесуар для вечірнього образу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як відреагували в мережі

Підписники залишилися у захваті не чарівного образу Христини. Вони оцінили модний образ та засипали його власницю компліментами.

"Яка сукня і ти в ній!"

"Просто неймовірна. Ну, як можна бути такою крутою?"

"Красуня".

"Чудова".

"Ну зірочка".

"Так елегантно і витончено, дуже гарно".

"Неймовірна красуня".

Нагадаємо, останні кілька днів Христина Решетнік відпочивала в Туреччині, де насолоджувалася горами та морем. А вже зараз повернулася в Україну та готується до Великодня, про що розповіла в Stories.

Христина та Григорій Решетніки разом 14 років. Вони одружилися восени 2010 року, а познайомилися завдяки спільній роботі. Разом виховують трьох спільних синів - Івана, Дмитра та Олександра.