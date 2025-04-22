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Решетнік - про хейт на нового "Холостяка" Цимбалюка і Терена: "Намагаюся захищати"

Вівторок 22 квітня 2025 10:55
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Решетнік - про хейт на нового "Холостяка" Цимбалюка і Терена: "Намагаюся захищати" Решетнік висловився про хейт на "Холостяків" Цимбалюка і Терена (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Григорій Решетнік прокоментував хвилю хейту, яка звалилася на новоспеченого "Холостяка" Тараса Цимбалюка, порівнявши ситуацію з минулим сезоном та поведінкою хейтерів.

Своєю думкою Григорій поділився в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Одразу після того, як телеканал СТБ оголосив ім’я нового головного героя проєкту "Холостяк", мережа поділилася на два табори: одні з радістю сприйняли новину, інші ж згадали про скандали, пов’язані з актором, зокрема про прослуховування російськомовної музики, що викликало обурення серед частини глядачів.

"Є кілька моментів хейту. Але якщо тебе хейтять - значить, ти чогось вартий. Якщо про тебе пишуть - значить, ти справді головний герой. Тарас Цимбалюк заслуговує на увагу. Наш проєкт протягом років залишається найпопулярнішим, і ми вже звикли до цього", - зазначив ведучий шоу.

Решетнік не оминув увагою і ситуацію, що склалася навколо попереднього "Холостяка" Олександра Терена.

Він зізнався, що було прикро бачити негативні коментарі на адресу ветеранів та ветеранської спільноти. Решетнік - про хейт на нового &quot;Холостяка&quot; Цимбалюка і Терена: &quot;Намагаюся захищати&quot;Григорій Решетнік і Олександр Терен (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Також Григорій додав, що хейтери - це люди, які, на жаль, не змогли досягти популярності та намагаються зруйнувати успіх інших.

"Це два абсолютно різні "Холостяки", і водночас хейт дістається і одному, і другому. Але є також чималий відсоток любові, вдячності та загалом позитивної реакції на наших головних героїв як на Олександра, так і на Тараса. Надходить безліч коментарів, слів вдячності, підтримки. Як завжди, сайти з анкетами не витримують навантаження. Я навіть не уявляю, як Тарас ще пересувається вулицями. Я намагаюся його захищати", - розповів Решетнік.Решетнік - про хейт на нового &quot;Холостяка&quot; Цимбалюка і Терена: &quot;Намагаюся захищати&quot;Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Ведучий також наголосив, що важливо прислухатися до конструктивної критики і зазначив, що наразі "модно" хейтити людей. Він закликав зосередитися на позитиві і об’єднуванні, адже проєкт "Холостяк" - це, перш за все, про любов, стосунки та почуття.

"У нас народжуються нові родини, весілля, діти - і хочеться, щоб саме ці цінності звучали голосніше. Я переконаний: коли проєкт вийде в ефір, багато хейтерів стануть нашими прихильниками", - підсумував ведучий.Решетнік - про хейт на нового &quot;Холостяка&quot; Цимбалюка і Терена: &quot;Намагаюся захищати&quot;Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

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Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк
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