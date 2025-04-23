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Жена Решетника умилила архивными фото с детьми и своим дедушкой, которому исполнился 91 год

Среда 23 апреля 2025 13:25
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Жена Решетника умилила архивными фото с детьми и своим дедушкой, которому исполнился 91 год Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного телеведущего Григория Решетника поделилась трогательными архивными фотографиями из семейного альбома. На фото - ее дети и дедушка Тарас Николаевич Табачин, которому сегодня исполнился 91 год.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

"Моему лучшему в мире дедушке сегодня 91 год. Это невероятная дата и невероятная гордость иметь такого родного человека", - отметила Кристина.
Жена Решетника умилила архивными фото с детьми и своим дедушкой, которому исполнился 91 год
Кристина Решетник со своим дедушкой (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Также она подробнее рассказала о всех его достижениях.

"Писатель, учитель украинского языка и литературы, автор многих статей, невероятный оратор и просто супердедушка и прадедушка!" - с гордостью написала она.
Жена Решетника умилила архивными фото с детьми и своим дедушкой, которому исполнился 91 год
Семья Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Также супруга телеведущего поделилась, что, несмотря на возраст, ее дедушка ведет активный образ жизни, обливается холодной водой и играет в бадминтон.
Жена Решетника умилила архивными фото с детьми и своим дедушкой, которому исполнился 91 год
Прадедушка с правнуками (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

"Когда приезжают правнуки, с открытыми ротиками слушают рассказы дедушки Тараса. Он до сих пор обливается холодной водой по утрам, занимается спортом, много ходит и читает по книге в день", - отметила Кристина Решетник.

Она показала несколько архивных снимков со своими детьми и дедушкой.
Жена Решетника умилила архивными фото с детьми и своим дедушкой, которому исполнился 91 год
Кристина Решетник с дедушкой и детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как отреагировали в сети

Фолловеры супруги телеведущего тут же принялись комментировать ее новую публикацию:

  • "Какой молодец!"
  • "Многая лита! Дедушка молодчина! Вот пример всем"
  • "Как вам повезло иметь такого дедушку"
  • "Вау! Это вдохновение. Здоровья и сил вашему дедушке"
  • "Вы очень похожи с дедушкой"
  • "Действительно, дедушка невероятно выглядит в свои годы"
  • "91? Он выглядит и чувствует себя лучше, чем большинство в 40!".

Жена Решетника умилила архивными фото с детьми и своим дедушкой, которому исполнился 91 год
Семья Решетников (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Напомним, Кристина и Григорий поженились в 2010 году. Вместе они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра.

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