Як змінився старший син Решетніка: дружина ведучого показала рідкісні фото

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Сьогодні старшому синові Решетніків виповнюється 12 років.

"Я шокована. Як швидко пролетів час - ще нещодавно ти лежав ось так на першій своїй фотосесії й поміщався на всю подушку, а сьогодні тобі 12. І тебе я вже не можу взяти навіть на руки", - написала багатодітна мама.

Також вона показала, як виріс її син. На першому фото Решетніки позують із новонародженим Іваном, а на другому - зараз.

У Stories дружина Решетніка також показала кілька фото. Зокрема, коли вона вагітна Іваном.

"Я так переживала, чи буду я хорошою мамою, оскільки мені було всього 23", - поділилася вона архівним фото з животиком.



Христина Решетник під час першої вагітності (скриншот)

"16.04.2013. Назавжди змінилося наше життя - ми стали вперше батьками", - підписала дружина Решетніка одне з фото.



Як змінився син Решетніка (скриншот)

Також вона показала своє улюблене фото, на якому Івану декілька місяців.

"Ось який красунчик народився. Це моє улюблене фото. Щічки та складочки - все, як я люблю і люблять бабусі", - написала Христина.



Син Решетніків у дитинстві (скриншот)

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетніки разом понад 15 років, одружилася пара 2010 року. Разом вони виховують трьох синів: 12-річного Івана, 7-річного Дмитра і 4-річного Олександра.

Подружжя також мріє про доньку, проте поки в Україні триває повномасштабна війна, вони не наважуються на це. До слова, і Григорій, і Христина заявляли, що навіть думали про усиновлення.