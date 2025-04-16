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Як змінився старший син Решетніка: дружина ведучого показала рідкісні фото

Середа 16 квітня 2025 12:10
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Як змінився старший син Решетніка: дружина ведучого показала рідкісні фото Григорій Решетнік із сином (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Дружина популярного українського ведучого Григорія Решетніка Христина поділилася в мережі архівними кадрами сина Івана.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Сьогодні старшому синові Решетніків виповнюється 12 років.

"Я шокована. Як швидко пролетів час - ще нещодавно ти лежав ось так на першій своїй фотосесії й поміщався на всю подушку, а сьогодні тобі 12. І тебе я вже не можу взяти навіть на руки", - написала багатодітна мама.

Також вона показала, як виріс її син. На першому фото Решетніки позують із новонародженим Іваном, а на другому - зараз.

У Stories дружина Решетніка також показала кілька фото. Зокрема, коли вона вагітна Іваном.

"Я так переживала, чи буду я хорошою мамою, оскільки мені було всього 23", - поділилася вона архівним фото з животиком.
Як змінився старший син Решетніка: дружина ведучого показала рідкісні фото
Христина Решетник під час першої вагітності (скриншот)

"16.04.2013. Назавжди змінилося наше життя - ми стали вперше батьками", - підписала дружина Решетніка одне з фото.
Як змінився старший син Решетніка: дружина ведучого показала рідкісні фото
Як змінився син Решетніка (скриншот)

Також вона показала своє улюблене фото, на якому Івану декілька місяців.

"Ось який красунчик народився. Це моє улюблене фото. Щічки та складочки - все, як я люблю і люблять бабусі", - написала Христина.
Як змінився старший син Решетніка: дружина ведучого показала рідкісні фото
Син Решетніків у дитинстві (скриншот)

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетніки разом понад 15 років, одружилася пара 2010 року. Разом вони виховують трьох синів: 12-річного Івана, 7-річного Дмитра і 4-річного Олександра.

Подружжя також мріє про доньку, проте поки в Україні триває повномасштабна війна, вони не наважуються на це. До слова, і Григорій, і Христина заявляли, що навіть думали про усиновлення.

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