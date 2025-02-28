Дружина Позитива замилувала новими фото з маленькою донькою, яку називають копією тата

"Олексіївні 2 місяці", - підписала вона серію фото.

На фото вона позує з донькою, яка помітно підросла і вже тримає голову. Крихітку на честь маленького дня народження одягли у святковий "чоловічок" та обруч із квітами та намистинками.



Дружина Позитива з донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На іншому фото малятко позує біля картки з цифрою "2", яка означає, що їй виповнилося два місяці.



Дочка Позитива і Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Також дружина артиста показала "неінстаграмні фото" буднів батьків маленької дитини: зокрема, Позитива, який лежить поруч із донькою на ліжку.



Співак із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

А також коли малятко плаче, а турботливий тато намагається її заспокоїти.



Позитив із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як змінилася донька Позитива і Сахневич за два місяці

У ще одній серії фото Юлія Сахневич показала перші світлини доньки - так звана "ньюборн" фотосесія. Зазначимо, що малятко на перших фото зовсім крихітне, як і всі новонароджені.

"Перша зйомка новонародженого - це завжди особлива подія. Трохи хвилювання, море ніжності й така невловима краса перших днів життя", - зазначила в підписі до фото молода мама.



Перші фото доньки Позитива та Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

"Мені здається, що найцікавіше в цій історії буде навіть не самі світлини (хоча вони, безумовно, залишаться на роки), а розповідь про те, як відбувалася ця перша зйомка", - відверто написала вона.



Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари одразу ж почали коментувати фото - багато хто зазначив, що Марія дуже схожа на свого батька:

"Татусь - копія"

"Як схожа на тата"

"Пазитифка" - татова копія"

"Тато. Просто копія"

"Тато Льоша".



Позитив із дружиною і донькою (фото: instagram.com/positiff)

Що відомо про стосунки Позитива і Сахневич

Позитив і Юлія Сахневич довгий час приховували свої стосунки. Відкритися виконавець вирішив тільки навесні 2024 року - тоді він опублікував зворушливий пост і зізнався в коханні Сахневич.

Пізніше стало відомо, що пара не просто живе разом, а в офіційному шлюбі.

У листопаді 2024 року вони оголосили, що чекають на дитину. Однак стать дитини вони не стали розкривати в мережі.

27 грудня 2024 року народилася їхня донька. Утім, пара не одразу оголосила про це в мережі, а тримала інтригу. Дівчинку назвали Марією.

Нещодавно молодий батько поділився зворушливими першими фото своєї доньки.



Сім'я Позитива (фото: instagram.com/positiff)

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