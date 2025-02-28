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Жена Позитива умилила новыми фото с маленькой дочкой, которую называют копией папы

Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного украинского певца Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний) Юлия Сахневич показала в сети новые фото их дочери Марии, которой 27 февраля исполнилось 2 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

"Алексеевне 2 месяца", - подписала она серию фото.

На фото она позирует с дочкой, которая заметно подросла и уже держит голову. Малышку в честь маленького дня рождения одели в праздничный "человечек" и обруч с цветами и бусинками.

Жена Позитива с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На другом фото малышка позирует возле карточки с цифрой "2", которая означает, что ей исполнилось два месяца.

Дочка Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также супруга артиста показала "неинстаграмные фото" будней родителей маленького ребенка: в частности, Позитива, который лежит рядом с дочкой на кровати.

Певец с дочерью Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych) 

А также когда малышка плачет, а заботливый папа пытается ее успокоить.

Позитив с дочерью (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как изменилась дочь Позитива и Сахневич за два месяца

В еще одной серии фото Юлия Сахневич показала первые снимки дочери - так называемая "ньюборн" фотосессия. Отметим, что малышка на первых фото совсем крошечная, как и все новорожденные.

"Первая съемка новорожденного - это всегда особое событие. Немного волнения, море нежности и такая неуловимая красота первых дней жизни", - отметила в подписи к фото молодая мама.

Первые фото дочери Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

"Мне кажется, что самое интересное в этой истории будет даже не сами фотографии (хотя они, безусловно, останутся на годы), а рассказ о том, как проходила эта первая съемка", - разоткровенничалась она.

Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать фото - многие отметили, что Мария очень похожа на своего отца:

  • "Папуля - копия"
  • "Как похожа на папу"
  • "Пазитифка" - папина копия"
  • "Папа. Просто копия"
  • "Папа Леша".


Позитив с женой и дочкой (фото: instagram.com/positiff)

Что известно про отношения Позитива и Сахневич

Позитив и Юлия Сахневич долгое время скрывали свои отношения. Открыться исполнитель решил только весной 2024 года - тогда он опубликовал трогательный пост и признался в любви Сахневич.

Позже стало известно, что пара не просто живет вместе, а в официальном браке.

В ноябре 2024 года они объявили, что ждут ребенка. Однако пол ребенка они не стали раскрывать в сети.

27 декабря 2024 года родилась их дочь. Впрочем, пара не сразу объявила об этом в сети, а держала интригу. Девочку назвали Марией.

Недавно молодой отец поделился трогательными первыми фото своей дочери.

Семья Позитива (фото: instagram.com/positiff)

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