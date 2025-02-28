Жена Позитива умилила новыми фото с маленькой дочкой, которую называют копией папы

"Алексеевне 2 месяца", - подписала она серию фото.

На фото она позирует с дочкой, которая заметно подросла и уже держит голову. Малышку в честь маленького дня рождения одели в праздничный "человечек" и обруч с цветами и бусинками.



Жена Позитива с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На другом фото малышка позирует возле карточки с цифрой "2", которая означает, что ей исполнилось два месяца.



Дочка Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также супруга артиста показала "неинстаграмные фото" будней родителей маленького ребенка: в частности, Позитива, который лежит рядом с дочкой на кровати.



Певец с дочерью Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

А также когда малышка плачет, а заботливый папа пытается ее успокоить.



Позитив с дочерью (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как изменилась дочь Позитива и Сахневич за два месяца

В еще одной серии фото Юлия Сахневич показала первые снимки дочери - так называемая "ньюборн" фотосессия. Отметим, что малышка на первых фото совсем крошечная, как и все новорожденные.

"Первая съемка новорожденного - это всегда особое событие. Немного волнения, море нежности и такая неуловимая красота первых дней жизни", - отметила в подписи к фото молодая мама.



Первые фото дочери Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

"Мне кажется, что самое интересное в этой истории будет даже не сами фотографии (хотя они, безусловно, останутся на годы), а рассказ о том, как проходила эта первая съемка", - разоткровенничалась она.



Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать фото - многие отметили, что Мария очень похожа на своего отца:

"Папуля - копия"

"Как похожа на папу"

"Пазитифка" - папина копия"

"Папа. Просто копия"

"Папа Леша".



Позитив с женой и дочкой (фото: instagram.com/positiff)

Что известно про отношения Позитива и Сахневич

Позитив и Юлия Сахневич долгое время скрывали свои отношения. Открыться исполнитель решил только весной 2024 года - тогда он опубликовал трогательный пост и признался в любви Сахневич.

Позже стало известно, что пара не просто живет вместе, а в официальном браке.

В ноябре 2024 года они объявили, что ждут ребенка. Однако пол ребенка они не стали раскрывать в сети.

27 декабря 2024 года родилась их дочь. Впрочем, пара не сразу объявила об этом в сети, а держала интригу. Девочку назвали Марией.

Недавно молодой отец поделился трогательными первыми фото своей дочери.



Семья Позитива (фото: instagram.com/positiff)

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