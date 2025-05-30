Дружина Позитива показала нові фото з донькою: підросла і стала копією тата
Дружина відомого українського співака Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) Юлія Сахневич опублікувала в мережі нові фото з донькою Марією.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.
"Цей травень подарував багато теплих моментів, попри темні ночі та дощі", - зазначила в публікації Сахневич.
На фото вона показала, як сім'я проводила час у травні.
Юлія Сахневич із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Також дружина Позитива показала світлини зі співаком та їхньою донькою Марією, якій днями виповнилося 5 місяців. Зазначимо, що малятко вже помітно підросло і стало ще більше схожим на свого зіркового батька.
Дружина Позитива показала доньку на нових фото (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
На одному з фото Марія позувала в джинсовому сарафані, білих шкарпетках з мереживом, балетках відомого бренду, а також футболці фісташкового відтінку і такій же пов'язці на голові.
Донька Позитива і Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Як відреагували в мережі
Фоловери Юлії Сахневич і Позитива одразу ж почали коментувати публікацію:
- "Татові очі"
- "Нехай вам і вашій родині завжди щастить"
- "Маленький Позитивчик"
- "Марія. Так сумували за нею"
- "Захоплююся вами"
- "Як на тата схожа. Солодка доця"
- "Татова доця"
- "Солоденька булочка"
- "Марія схожа на тата".
Юлія Сахневич із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Що відомо про стосунки Юлії Сахневич і Позитива
Позитив був одружений з дизайнеркою та власницею бренду Annсhoo Анною Андрійчук-Завгородньою з 2013 року, але у 2021-му пара офіційно розлучилася.
У 2020 році співак брав участь у проєкті "Танці з зірками", саме тоді почали з'являтися чутки про те, що між ними з танцівницею Юлією Сахневич не тільки робочі стосунки. Хоча Позитив неодноразово заперечував це.
Лише навесні 2024 року Олексій уперше публічно зізнався в коханні до Юлії та офіційно підтвердив їхні стосунки. Пізніше пара повідомила, що вже близько року перебуває в офіційному шлюбі.
У листопаді 2024 року закохані поділилися радісною новиною - вони очікують на первістка.
27 грудня 2024 року у пари народилася донька, яку назвали Марією.
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