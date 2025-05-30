Дружина Позитива показала нові фото з донькою: підросла і стала копією тата

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

"Цей травень подарував багато теплих моментів, попри темні ночі та дощі", - зазначила в публікації Сахневич.

На фото вона показала, як сім'я проводила час у травні.

Юлія Сахневич із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Також дружина Позитива показала світлини зі співаком та їхньою донькою Марією, якій днями виповнилося 5 місяців. Зазначимо, що малятко вже помітно підросло і стало ще більше схожим на свого зіркового батька.

Дружина Позитива показала доньку на нових фото (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На одному з фото Марія позувала в джинсовому сарафані, білих шкарпетках з мереживом, балетках відомого бренду, а також футболці фісташкового відтінку і такій же пов'язці на голові.

Донька Позитива і Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували в мережі

Фоловери Юлії Сахневич і Позитива одразу ж почали коментувати публікацію:

"Татові очі"

"Нехай вам і вашій родині завжди щастить"

"Маленький Позитивчик"

"Марія. Так сумували за нею"

"Захоплююся вами"

"Як на тата схожа. Солодка доця"

"Татова доця"

"Солоденька булочка"

"Марія схожа на тата".

Юлія Сахневич із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про стосунки Юлії Сахневич і Позитива

Позитив був одружений з дизайнеркою та власницею бренду Annсhoo Анною Андрійчук-Завгородньою з 2013 року, але у 2021-му пара офіційно розлучилася.

У 2020 році співак брав участь у проєкті "Танці з зірками", саме тоді почали з'являтися чутки про те, що між ними з танцівницею Юлією Сахневич не тільки робочі стосунки. Хоча Позитив неодноразово заперечував це.

Лише навесні 2024 року Олексій уперше публічно зізнався в коханні до Юлії та офіційно підтвердив їхні стосунки. Пізніше пара повідомила, що вже близько року перебуває в офіційному шлюбі.

У листопаді 2024 року закохані поділилися радісною новиною - вони очікують на первістка.

27 грудня 2024 року у пари народилася донька, яку назвали Марією.