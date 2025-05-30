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Жена Позитива показала новые фото с дочерью: подросла и стала копией папы

Пятница 30 мая 2025 08:20
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Жена Позитива показала новые фото с дочерью: подросла и стала копией папы Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного украинского певца Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний) Юлия Сахневич опубликовала в сети новые фото с дочерью Марией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.

"Этот май подарил много теплых моментов, несмотря на темные ночи и дожди", - отметила в публикации Сахневич.

На фото она показала, как семья проводила время в мае.

Жена Позитива показала новые фото с дочерью: подросла и стала копией папы

Юлия Сахневич с дочкой Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также жена Позитива показала снимки с певцом и их дочкой Марией, которой на днях исполнилось 5 месяцев. Отметим, что малышка уже заметно подросла и стала еще больше похожей на своего звездного отца.

Жена Позитива показала новые фото с дочерью: подросла и стала копией папы

Жена Позитива показала дочку на новых фото (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На одном из фото Мария позировала в джинсовом сарафане, белых носочках с кружевом, балетках известного бренда, а также футболке фисташкового оттенка и такой же повязке на голове.

Жена Позитива показала новые фото с дочерью: подросла и стала копией папы

Дочка Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Юлии Сахневич и Позитива тут же принялись комментировать публикацию:

  • "Папины глаза"
  • "Пусть вам и вашей семье всегда везет"
  • "Маленький Позитивчик"
  • "Мария. Так скучали по ней"
  • "Восхищаюсь вами"
  • "Как на папу похожа. Сладкая доця"
  • "Папина доця"
  • "Сладенькая булочка"
  • "Мария похожа на папу".

Юлия Сахневич с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Юлии Сахневич и Позитива

Позитив был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней с 2013 года, но в 2021-м пара официально развелась.

В 2020 году певец принимал участие в проекте "Танці з зірками", именно тогда начались появляться слухи о том, что между ними с танцовщицей Юлией Сахневич не только рабочие отношения. Хотя Позитив неоднократно отрицал это.

Только весной 2024 Алексей впервые публично признался в любви к Юлии и официально подтвердил их отношения. Позже пара сообщила, что уже около года состоит в официальном браке.

В ноябре 2024 года влюбленные поделились радостной новостью - они ожидают первенца.

27 декабря 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали Марией.

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