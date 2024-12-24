Зірки привітали Лесика з Різдвом після зупинки серця: дружина музиканта відреагувала

Так, до побажань долучилися Віктор Винник (Мері), Андріана, Наталка Карпа, Піккардійська Терція, Віктор Павлік, Василь Марущак (Цвіт кульбаби), Наталія Бучинська, Андрій Заліско, Зіновій Карач (Wszystko), а також Павло Табаков.





На привітання відреагувала дружина Лесика - Ірина Турко.

"Можна прожити довге і наповнене різними (чудовими та надважкими) моментами життя, не вдаваючись в наповненість слова "подарунок". Подарунок, який дав мені можливість це зрозуміти - життя найдорожчої моєї людини. 25 грудня - це Магія Різдва для всіх людей, а для нас ще й день нашого одруження", - сказала обраниця музиканта.

"Я, доросла людина, люблю казки і живу в них... І побачила диво, коли Ярослав та Оксана Книші на моїх очах рятували Лесика до приїзду швидкої. У ніч на Святого Миколая величезна команда лікарів надзусиллями змусили битися його серце. Воно у Лесика наповнене любовʼю до Бога, природи і всього живого", - додала вона.

Лесик (фото: facebook.com/lesyksam)

Також Ірина розповіла, що Олега вже виписали з лікарні й наразі він перебуває у реабілітаційному центрі.

"Різдвяна казка оживе, І не в останнє…" - це слова з його пісні… Вірю, що буде наступне - це повернення до повноцінного життя. Реабілітація буде довгою. Але я знаю, що не сама. Друзі, які кожну мить зі мною, дають мені віру в те, що я витримаю все… І я витримаю… Бо любила, люблю і буду його любити завжди", - поділилася жінка.

Нагадаємо, 5 грудня під час виступу у музиканта Лесика раптово зупинилося серце. Він опинився у реанімації. Друзі одразу розпочали збір коштів на лікування.

Реанімаційні заходи тривали довше, ніж передбачено протоколом, через що прогнози були невтішними, і ніхто не міг гарантувати, що артист виживе.

Проте вже 12 грудня з'явилися перші позитивні новини: стан музиканта почав стабілізуватися. Лесик вперше висловив бажання повернутися додому, а за кілька днів навіть попросив гітару. Це дало лікарям підстави впевнено заявити, що процес одужання розпочався.