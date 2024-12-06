У зірки гурту DZIDZIO прямо на сцені стався серцевий напад: у якому він стані

У четвер, 5 грудня, на концерті відомої української співачки Наталії Бучинської знепритомнів музикант Олег Турко, більш відомий як Лесик, який був учасником та співзасновником гурту DZIDZIO.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал " Львович ".

Прямо під час виступу музикант знепритомнів і впав. Його колеги відразу почали надавати йому першу допомогу, забрали зі сцени і викликали швидку. Цей момент потрапив на відео.

Головний редактор сайту "ПравдаТУТ Львів" Марія Панчишин написала у Facebook, що Турко перебуває у реанімації.

"У наших друзів біда. Музикант Лесик потрапив до реанімації: оголосили збір коштів на лікування. Учора ввечері у ексмузиканта гурту DZIDZIO Олега Турко, відомого як Лесик, на сцені раптово зупинилося серце. Реанімаційні дії тривали довше за протокол. Наразі він перебуває у тяжкому стані в одній із лікарень Львова у кардіологічному відділенні реанімації", - сказано в повідомленні.

Скриншот

Зазначимо, що у березні цього року музикант переніс складну операцію на серці.

Що відомо про Лесика

Музикантові 57 років. Родом із Новояворівська Львівської області.

Він ексучасник та співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів "Форте", в якому співав нині покійний Кузьма Скрябін, та DZIDZ'off.

У березні 2016 року він зі скандалом залишив гурт. За словами Михайла Хоми, Лесик не погоджувався з переїздом групи до Києва, тому хотів продати свою частку майнових прав за 5 млн 200 тисяч гривень, яку інші учасники відмовилися викуповувати.

У вересні 2016 року Турко створив окремий колектив, який отримав назву DZIDZ'OFF. Група не мала свого репертуару та використовувала образ Хоми.

У 2018 році фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома виграв суд у Лесика, який незаконно використав його образ та пісні.

Олег Турко зі Скрябіним - архівне фото (фото: facebook.com/lesyksam)