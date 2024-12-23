Зірки ТБ зізналися, яке дитяче новорічне бажання їм найбільше запам’яталося
Кожен із нас зберігає у серці особливі спогади про ті часи, коли загадували бажання під мерехтіння святкових вогників.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) актори проєктів каналу ICTV2 та телеведучі розповіли, які новорічні мрії їхнього дитинства були найбільш зворушливими та незабутніми.
Яке дитяче новорічне бажання найбільше запам’яталося
Ігор Портянко, зірка "Дільничного з ДВРЗ"
Якось у дитинстві попросив у Дідуся Мороза… коня! Батьки пояснили мені, що Дід Мороз не приносить у подарунок живих істот. Здається, тоді мама і тато подарували мені іграшкового коника…
Ігор Портянко (фото: пресслужба)
Оксана Гутцайт, ведуча Фактів ICTV
Дитячі бажання - це ж завжди про подарунки було! Я пам’ятаю, що за кілька днів перед НР "інспектувала" всі шафи вдома на предмет пошуку, що ж там мені приготував Дід Мороз (я ж дитина радянських часів тоді був Дід Мороз)!
Оксана Гутцайт (фото: пресслужба)
Найнеочікуваніший подарунок був від тата, він своїми руками зробив мені "булави" (спеціальні снаряди для художньої гімнастики). Їх було нереально купити, а він власноруч їх зробив для мене. Це було настільки приємно і неочікувано, ніколи не забуду.
Ведучі "Ранку у великому місті" Олександр Швачка, Юлія Зорій
Олександр: Мрія про мій перший ПК в кінці 90-х років. Ну і звісно ж моя мрія здійснилась! Батьки мені подарували ПК на базі AMD (прим. Ред - процесор) на Новий рік, ну і я став щасливим підлітком, який вже не ходив до комп'ютерних клубів.
Олександр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)
Провів собі мережу: у нас цим займався сусід, котрий до речі і збирав для мене ПК. І тоді я зміг грати в ігри мережею, ділитися інформацією і мати доступ до мережевих дисків.
Юлія: Колись мріяла про 9 тетрісів. Не питайте чому саме 9, а не 10, наприклад, чи 5, не памʼятаю, але дуже хотіла саме 9.
Юлій Зорій (фото: пресслужба)