Звезды поздравили Лесика с Рождеством после остановки сердца: жена музыканта отреагировала

Так, к пожеланиям присоединились Виктор Винник (Мэри), Андриана, Наталка Карпа, Пиккардийская Терция, Виктор Павлик, Василий Марущак (Цвіт Кульбаби), Наталья Бучинская, Андрей Залиско, Зиновий Карач (Wszystko), а также Павел Табаков.





На поздравления отреагировала жена Лесика - Ирина Турко.

"Можно прожить долгую и наполненную различными (замечательными и сверхтяжелыми) моментами жизнь, не вдаваясь в наполненность слова "подарок". Подарок, который дал мне возможность это понять - жизнь самого дорогого моего человека. 25 декабря - это Магия Рождества для всех людей, а для нас еще и день нашей свадьбы", - сказала избранница музыканта.

"Я, взрослый человек, люблю сказки и живу в них... И увидела чудо, когда Ярослав и Оксана Кныши на моих глазах спасали Лесика до приезда скорой. В ночь на Святого Николая огромная команда врачей сверхусилиями заставили биться его сердце. Оно у Лесика наполнено любовью к Богу, природе и всему живому", - добавила она.

Лесик (фото: facebook.com/lesyksam)

Также Ирина рассказала, что Олега уже выписали из больницы и сейчас он находится в реабилитационном центре.

"Рождественская сказка оживет, И не в последний раз..." - это слова из его песни... Верю, что будет следующее - это возвращение к полноценной жизни. Реабилитация будет долгой. Но я знаю, что не одна. Друзья, которые каждое мгновение со мной, дают мне веру в то, что я выдержу все... И я выдержу... Потому что любила, люблю и буду его любить всегда", - поделилась женщина.

Напомним, 5 декабря во время выступления у музыканта Лесика внезапно остановилось сердце. Он оказался в реанимации. Друзья сразу начали сбор средств на лечение.

Реанимационные мероприятия продолжались дольше, чем предусмотрено протоколом, из-за чего прогнозы были неутешительными, и никто не мог гарантировать, что артист выживет.

Однако уже 12 декабря появились первые позитивные новости: состояние музыканта начало стабилизироваться. Лесик впервые выразил желание вернуться домой, а через несколько дней даже попросил гитару. Это дало врачам основания уверенно заявить, что процесс выздоровления начался.