"А за що ми воюємо?" Відомий співак сказав, що думає про веселощі та святкування під час війни

Співак Арсен Мірзоян розповів, що думає про гучні святкування, які нині обговорюють на тлі Різдва та Нового року. Існує теза, що в умовах повномасштабної війни, яку проти нашої країни у 2022 році розв'язала РФ, веселощі можуть бути недоречними.

В інтерв'ю РБК-Україна Мірзоян зізнався, як він ставиться до всього цього.

Останнім часом знову виникають суперечки через те, чи можуть українці думати про свята та веселощі зараз. Адже на противагу думці про необхідність жити й насолоджуватися святами попри все, можна навести слова про те, що всі ми маємо сконцентруватися на допомозі ЗСУ на війні в цілому.

Сам Мірзоян зазначив, що помічає, наскільки сильно розвинулася сфера розваг. Тому він поділяє думку про недоречність певних моментів, які присутні в тилу.

"Мова про звичайну свідомість. А за що ми воюємо? Щоб тут було мирне життя, щоб тут було все. А подивіться, як сфера розваг розгулялася, скільки набудовано готелів, скільки набудовано якихось розважальних центрів! І ти дивишся, скільки автівок 2023-2024 року випуску... Тил живе і навіть не розуміє, що відбувається", - заявив Арсен.

Мірзоян з військовими (фото з особистого архіву співака)

Ба більше, співак пригадав, як на початку повномасштабної війни він та музикант Олександр Положинський активно волонтерили в Києві. Мірзоян допомагає військовим ще з 2014 року, а в лютому 2022 він зустрів повномасштабну війну в столиці.

"Ніхто не знав, скільки протримається Київ. Ва-банк. І кожен вчинив по-своєму. Ми з Положинським скидались грошима, купували мішками овочі кожен ранок, відвозили волонтерам, вони готували, ми розвозили по шпиталях їжу. Заправляли каністри бензином для швидких. А вночі ділили три магазини, пачку патронів і один непідйомний бронік на двох", - розповів артист.

"У нас мав бути тур, я готувався, збирав кошти. Я тоді останні гроші витратив на три автівки. І ти оце ночами не спиш, їздиш, допомагаєш. Наприклад автівка не коштувала якихось дурних грошей. Я пам'ятаю, що купував джипи по дві-дві з половиною тисячі євро. Плюс треба їхати, їсти, десь ночувати. Якщо це було літо, то була ще нормальна економія, можна було спати на стоянці десь, в машині прямо. А якщо зима - то ні, потрібно в готель", - додав він.

Співак Арсен Мірзоян розповів про поїздки до військових (фото надане артистом)

Нині Мірзояну та його команді вдалося чимало зробити. За словами співака, йому хочеться бачити "колективну небайдужість".

"Ну і таким чином, ми перегнали приблизно 1000 автівок. Якщо в середньому все це помножити, то це серйозна сума. І це не враховуючи дрони, антидронові рушниці, РЕБи і все таке інше, починаючи з масхалатів до такмеда. І хочеться спостерігати колективну небайдужість, а не завжди бачиш", - резюмував Арсен.