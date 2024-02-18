UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дружина "Холостяка" Михайлюка відповіла, чи планують вони повертатися в Україну

Макс Михайлюк з дружиною (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина головного героя десятого сезону реаліті "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, відповіла, чи планують вони повертатися в Україну після закінчення війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці пілота.

Чи повернеться подружжя в Україну

Зараз пара разом із дітьми перебувають в Канаді.

За словами Хлистун, вона дуже довго була у стані очікування повернення додому, тому не могла планувати своє життя за кордоном.

Однак зараз Даша зізнається, що вже не думає про повернення на батьківщину.

Чи планує Макс Михайлюк з дружиною повертатися в Україну (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

"Я була дуже довго в стані: ось-ось ми повернемось додому. Я не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною", - написала модель.

"Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно “пустимо коріння” в іншій країні", - додала вона.

Зазначимо, що 6 лютого 2024 року Даша Хлистун і Макс Михайлюк вдруге стали батьками. У них народився хлопчик.

Днями подружжя розсекретило ім’я малюка.

Раніше ми розповідали, що Хоакін Фенікс і Руні Мара стануть батьками вдруге.

Також ми писали, що українська ТБ-зірка вперше стала мамою і показала фото малюка.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХолостякВійна в УкраїніДіти