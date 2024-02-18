Українська ТБ-зірка вперше стала мамою і показала фото малюка

Модель та фіналістка талант-шоу "Топ-модель по-українськи" Саша Литвин вперше стала мамою. Відповідну світлину вона опублікувала у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки ТБ.

Саша Литвин народила первістка

Так, у своєму блозі Олександра поділилася зворушливим фото з ніжками немовляти.

"Наша любов народилася вчора. Дякую, Боже", - підписала знімок модель.

Саша Літвін народила первістка (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

У свою чергу її коханий Тимур Трушковський запостив серію ніжних кадрів із синочком, де видно обличчя хлопчика.

"Учора життя розділилося на до і після", - написав чоловік і подякував обраниці за народження нащадка.

Обранець Саші Литвин із сином (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

До слова, ім'я дитини закохані поки розкривати не стали.

Реакція юзерів

Підписники привітали пару з появою на світ сина, засипавши найкращими словами.

Фани також побажали Саші щасливих та безтурботних днів материнства.

Сашуля, вітаю вас. Нехай ці солодкі ніжки вас тішать

Боже, щастя вам і як можна більше хвилинок з малюком зберегти у памʼяті

Я вас вітаю! Так чекала, щаслива дуже за вас!

Вітання, здоров’я малюку

Нагадаємо, Олександра та її коханий повідомили про вагітність 5-го листопада.

Раніше модель розповідала, що планує народжувати у приватній клініці в Америці.