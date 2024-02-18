Жена "Холостяка" Михайлюка ответила, планируют ли они возвращаться в Украину

Вернутся ли супруги в Украину

Сейчас пара вместе с детьми находятся в Канаде.

По словам Хлыстун, она очень долго была в состоянии ожидания возвращения домой, поэтому не могла планировать свою жизнь за границей.

Однако сейчас Даша признается, что уже не думает о возвращении на родину.

Планирует ли Макс Михайлюк с женой возвращаться в Украину (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

"Я была очень долго в состоянии: вот-вот мы вернемся домой. Я не могла планировать жизнь где-то за границей, потому что очень хотела в Украину и ждала, когда будет безопасно вернуться туда с ребенком", - написала модель.

"Сейчас я даже не думаю о возвращении. Думаю, что к тому времени мы уже очень сильно "пустим корни" в другой стране", - добавила она.

Отметим, что 6 февраля 2024 года Даша Хлыстун и Макс Михайлюк во второй раз стали родителями. У них родился мальчик.

На днях супруги рассекретили имя малыша.