Жена "Холостяка" Михайлюка ответила, планируют ли они возвращаться в Украину

Жена главного героя десятого сезона реалити "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун, ответила, планируют ли они возвращаться в Украину после окончания войны.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы пилота.
Сейчас пара вместе с детьми находятся в Канаде.
По словам Хлыстун, она очень долго была в состоянии ожидания возвращения домой, поэтому не могла планировать свою жизнь за границей.
Однако сейчас Даша признается, что уже не думает о возвращении на родину.
Планирует ли Макс Михайлюк с женой возвращаться в Украину (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
"Я была очень долго в состоянии: вот-вот мы вернемся домой. Я не могла планировать жизнь где-то за границей, потому что очень хотела в Украину и ждала, когда будет безопасно вернуться туда с ребенком", - написала модель.
"Сейчас я даже не думаю о возвращении. Думаю, что к тому времени мы уже очень сильно "пустим корни" в другой стране", - добавила она.
Отметим, что 6 февраля 2024 года Даша Хлыстун и Макс Михайлюк во второй раз стали родителями. У них родился мальчик.
На днях супруги рассекретили имя малыша.
Раньше мы рассказывали, что Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз.
Также мы писали, что украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша.