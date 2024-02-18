Хоакін Фенікс і Руні Мара стануть батьками вдруге (фото)

Голлівудський актор Хоакін Фенікс та його кохана Руні Мара чекають на поповнення - у пари скоро народиться друга дитина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Актори чекають на другу дитину

Свій цікавий стан знаменитість розсекретила на кінофестивалі в Берліні.

На світовій прем’єрі фільму "Кухня" Алонсо Руїспаласіоса, в якому вона зіграла головну роль, Руна з'явилася у витонченому чорному вбранні з відкритими плечима і широкою спідницею, яка починалася від грудей.

Мара явно продемонструвала, що вибір такого вбрання був невипадковим, коли схрестила руки біля живота, наслідуючи те, що зазвичай роблять вагітні жінки.

https://t.co/DwxED41b0A Rooney Mara reveals she's expecting second child with Joaquin Phoenix as she debuts baby bump in black gown at La Cocina premiere during the Berlinale International Film Festival https://t.co/SKiP9LChXP — Dale Anderson (@uktvnews100) February 18, 2024

Зірка вирішила не коментувати свою вагітність перед журналістами, з огляду на те, що зміни в її фігурі явно говорили самі за себе.

Нагадаємо, для Руні та її коханого Хоакіна Фенікса це буде вже друга дитина.

Свого первістка Мара народила в серпні 2020 року. Хлопчика назвали Рівером - на честь його дядька, брата Хоакіна, який трагічно загинув у жовтні 1993 року.

Про своє особисте життя закохані воліють не розповідати. Лише раз акторка дозволила собі невеликий коментар про те, як змінило її материнство.

Хоакін Фенікс і Руні Мара (фото: instagram.com/rooney.mara)