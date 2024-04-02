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Другий за добу: помер ще один гравець команди КВК "Одеські джентльмени"

Вівторок 02 квітня 2024 15:58
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Другий за добу: помер ще один гравець команди КВК "Одеські джентльмени" Олександр Теплицький (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Напередодні стало відомо про смерть капітана одеської команди КВК Святослава Пелишенка. Тепер повідомляється про втрату ще одного гравця - Олександра Теплицького.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку товариша коміка.

Що відомо

Близькі Олександра повідомляють, що він пішов з життя у рідній Одеси. Що стало причиною смерті чоловіка - невідомо.

"Саня... ну чому... !? Передавай привіт усім нашим, із кожним роком, компанія на верху, все краща і краща... Відпочивай...", - йдеться у дописі друга Теплицього.

Другий за добу: помер ще один гравець команди КВК &quot;Одеські джентльмени&quot;

Олександр Теплицький (фото: facebook.com/alexandr.teplitskiy)

Його приятелі поділилися, що він називав себе "найкращим у світі антидепресантом", любив футбол, КВК, товаришів, рідне місто та його талановитих людей.

До слова, попрощатися з Теплицьким можна буле 3 квітня о 15:00 на Єврейському кладовищі.

Другий за добу: помер ще один гравець команди КВК &quot;Одеські джентльмени&quot;

Олександр Теплицький (фото: facebook.com/ArtemLipnitsky)

Зазначимо, що Олександр став другим за два дні членом другої команди КВК, який пішов із життя.

Раніше стало відомо, що 31 березня помер Святослав Пелишенко - сценарист, шоумен і вчений-фізик, а також капітан команди КВК Одеського державного (зараз національного ім. І.І Мечникова) університету.

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