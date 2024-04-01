"Він дуже любив рідне місто". Помер відомий український комік, капітан "Одеських джентльменів"

На 72 році життя помер відомий український сценарист, шоумен, ведучий та вчений-фізик з Одеси Святослав Пелішенко, який багато років був капітаном команди КВК "Одеські джентльмени".

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на одеську журналістку та колишню учасницю "Одеські джентльмени" Світлану Фабрикант у Facebook.

Ким був Пелішенко

Святослав народився 3 грудня 1952 року в Одесі. Закінчив фізичний факультет Одеського державного університету. Був кандидатом фізико-математичних наук. Викладав в ОДУ, був доцентом кафедри теоретичної фізики.

Багато років грав у КВК, один з ведучих гравців та капітан відомої команди "Одеські джентльмени". Знявся у декількох фільмах.

Певний час Пелішенко працював на російських телеканалах, був співавтором програм "Городок", "Суботній вечір", "Юрмаліна", "Пісня року", мюзиклів та інших. У 2007 році став лауреатом премії "ТЕФІ" як сценарист програми "Городок".

Варто зазначити, що останні роки Пелішенко не був активний у соцмережах, тому його громадянська позиція стосовно війни та співпраці з росіянами невідома.

Святослав Пелішенко (фото: Світлана Фабрикант)

Що відомо про смерть артиста

Помер комік та сценарист 31 березня 2024 року. Причини його смерті не повідомляються.

"Як багато горя… Від нас пішов капітан… Святослав Пелішенко… Слава… Велика дитина… Безмежно талановита, нескінченно мудра, безкомпромісно справедлива і чесна, страшенно скромна і всіма нами, усією командою, дуже кохана. Тому що - рідна! Він дуже любив свою Одесу, присвятив їй книги, вірші та навіть пісні" - написала Світлана Фабрикант.

Святослав Пелішенко (фото: Світлана Фабрикант)