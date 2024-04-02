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Второй за сутки: умер еще один игрок команды КВН "Одесские джентльмены"

Вторник 02 апреля 2024 15:58
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Второй за сутки: умер еще один игрок команды КВН "Одесские джентльмены" Александр Теплицкий (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Накануне стало известно о смерти капитана одесской команды КВН Святослава Пелишенко. Теперь сообщается о потере еще одного игрока - Александра Теплицкого.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу товарища комика.

Что известно

Близкие Александра сообщают, что он ушел из жизни в родной Одессе. Что стало причиной смерти мужчины - неизвестно.

"Саня... ну почему... !? Передавай привет всем нашим, с каждым годом, компания на верху, все лучше и лучше... Отдыхай...", - говорится в сообщении друга Теплицкого.

Второй за сутки: умер еще один игрок команды КВН &quot;Одесские джентльмены&quot;

Александр Теплицкий (фото: facebook.com/alexandr.teplitskiy)

Его приятели поделились, что он называл себя "лучшим в мире антидепрессантом", любил футбол, КВН, товарищей, родной город и его талантливых людей.

К слову, попрощаться с Теплицким можно было 3 апреля в 15:00 на Еврейском кладбище.

Второй за сутки: умер еще один игрок команды КВН &quot;Одесские джентльмены&quot;

Александр Теплицкий (фото: facebook.com/ArtemLipnitsky)

Отметим, что Александр стал вторым за два дня членом второй команды КВН, который ушел из жизни.

Ранее стало известно, что 31 марта умер Святослав Пелишенко - сценарист, шоумен и ученый-физик, а также капитан команды КВН Одесского государственного (сейчас национального им. И.И Мечникова) университета.

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