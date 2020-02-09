Драка в аэропорту Запорожья с пограничниками: всплыли неожиданные подробности (видео)

В Запорожье в аэропорту произошла потасовка между туристами и пограничниками. Конфликт начался из-за того, что нетрезвая супружеская пара по прибытию из курортного Шарм-эль-Шейха в Египте решила самостоятельно разгрузить свой багаж, а на замечание и просьбу следовать правилам и находится в пункте пропуска отреагировала агрессивно.

Граждане напали на сотрудников погранслужбы, и успокаивать дебоширов приехала полиция, рассказали в ГПС.

Отмечается, что женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила инспекторшу пограничной службы по голове, и та упала и ударилась о стойку выдачи багажа - пострадавшую госпитализировали. Мужчина также вел себя вызывающе и оказывал сопротивление пограничникам.

Также сообщается, что в отношении буйных пассажиров были составлены админпротоколы по ст. 185-10 Административного кодекса Украины (за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей).

Впрочем, сами туристы в сети рассказывают совсем другую версию инцидента - очевидцы утверждают, что сотрудники пограничной службы сами налетели на пассажиров и начали бить людей, а одному мужчине даже сломали руку.

Как пишет женщина с ником Kseniya Kseniya из Мелитополя, пассажиры по прилету из Египта рейсом 6132 Шарм-эль-Шейх - Запорожье (7.02.2020) 1,5 часа простояли в очереди для получения багажа - чемоданы в тележках находились на улице за окном - и, не получив от сотрудников аэропорта внятных объяснений, один мужчина предложил самостоятельно разгрузить свой багаж, и другие граждане поддержали инициативу.

Так, с прибывшими были маленькие дети, которые просились в туалет. У людей в очереди даже присесть не было возможности, и постепенно сдавали нервы.

Также в местном паблике появилось видео с места инцидента.

Видео: в аэропорту Запорожья произошла драка между пассажирами и пограничниками

"После того, как последний чемодан был разгружен, налетели сотрудники пограничной службы, начали бить и выкручивать руки тем, кто был там в первых рядах. При этом одному мужчине сломали руку. Приехала полиция", - говорится в публикации.

Видео: В Запорожье в аэропорту произошла потасовка

В аэропорту Запорожья произошла драка (Скрин поста с Facebook-страницы "Запорожье - ПРОИСШЕСТВИЯ")