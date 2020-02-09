Бійка в аеропорту Запоріжжя з прикордонниками: спливли несподівані подробиці (відео)

У Запоріжжі в аеропорту сталася бійка між туристами та прикордонниками. Конфлікт почався через те, що нетвереза подружня пара по прибуттю з курортного Шарм-ель-Шейху в Єгипті вирішила самостійно розвантажити свій багаж, а на зауваження і прохання дотримуватися правил і знаходиться в пункті пропуску відреагувала агресивно.

Громадяни напали на співробітників прикордонної служби, і заспокоювати бешкетників приїхала поліція, розповіли в ДПС.

Зазначається, що жінка в стані алкогольного сп'яніння вдарила інспекторку прикордонної служби по голові, і та впала і вдарилася об стійку видачі багажу - постраждалу госпіталізували. Чоловік вів себе зухвало та чинив опір прикордонникам.

Також повідомляється, що стосовно буйних пасажирів були складені адмінпротоколи за ст. 185-10 Адміністративного кодексу України (за злісну непокору законним вимогам правоохоронців).

Втім, самі туристи в мережі розповідають зовсім іншу версію інциденту - очевидці стверджують, що співробітники прикордонної служби самі налетіли на пасажирів і почали бити людей, а одному чоловікові навіть зламали руку.

Як пише жінка з ніком Kseniya Kseniya з Мелітополя, пасажири по прильоту з Єгипту рейсом 6132 Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя (7.02.2020) 1,5 години простояли в черзі для отримання багажу - валізи у візках перебували на вулиці за вікном - і, не отримавши від співробітників аеропорту виразних пояснень, один чоловік запропонував самостійно розвантажити свій багаж, й інші громадяни підтримали ініціативу.

Так, із прибулими були маленькі діти, які просилися в туалет. У людей в черзі навіть присісти не було можливості, і поступово здавали нерви.

Також у місцевому пабліку з'явилося відео з місця інциденту.

Відео: в аеропорту Запоріжжя сталася бійка між пасажирами та прикордонниками

"Після того, як останній чемодан було розвантажено, налетіли співробітники прикордонної служби, почали бити і викручувати руки тим, хто був там в перших рядах. При цьому одному чоловікові зламали руку. Приїхала поліція", - йдеться у публікації.

Відео: У Запоріжжі в аеропорту сталася бійка

В аеропорту Запоріжжя сталася бійка (Скрін поста з Facebook-сторінки "Запоріжжя - ПОДІЇ")