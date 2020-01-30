Женщина грозила взорвать самолет из Крыма: что известно о "террористке"

Самолет Симферополь - Москва приземлился из-за угрозы теракта (коллаж: РБК-Украина)

Самолет из Симферополя совершил экстренную посадку в Домодедово

Самолет рейса S7 2008 Симферополь - Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта. Во время захода на посадку одна из пассажиров вскочила со своего места, начала кричать о теракте и просила вызвать ФСБ. Недавно выяснилось, что "террористка" - уроженка временно оккупированного РФ Крыма.

Инцидент произошел на борту S7 AirBus A-321 в четверг, 30 января.

35-летнюю женщину зовут Антонина Полодиянцева, она перебралась из Крыма в Москву всего полгода назад в поисках заработка - ныне работает в ЧОПе вахтовым методом. По некоторым данным, на поступок женщину сподвиг излишек алкоголя, но по словам родственников, Антонина не пьет.

Кроме того, "подрывница" оказалась матерью-одиночкой, которая воспитывает девочек-близняшек.

"Была дома (в Крыму) на отдыхе. Женщина очень боится летать и постоянно пьет корвалол. Якобы алкоголем не злоупотребляет и даже не курит", - пишет Telegram-канал Life Shot.

Родственники считают, что "подрывница" могла поругаться с стюардессами, поэтому и пошла на отчаянные меры.

"Террористка" из Домодедово Антонина Полодиянцева (фото: Life Shot)

По словам пассажиров самолета, женщина сказала, что у нее взрывчатка, и потребовала срочно вызвать ФСБ. Началось все, когда объявили заход на посадку.

"Она знает, что говорит, что на борту будет теракт. Она кричала, что не отдаст какую-то свою сумку… Она прижимала к груди какую-то сумочку небольшую", - говорит пассажир.

К террористке подбежали бортпроводники, куда-то ее увели. Очевидец говорит, что женщина не была пьяна, но производила впечатление неадекватного человека.

"Она говорила, что у нее в сумке теракт", - рассказала еще одна очевидица.

Из-за террористки пассажирам пришлось провести лишние полтора часа на борту самолета.