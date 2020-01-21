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В аэропорту Амстердама у украинца отобрали трехлетнюю дочь: подробности

STYLERПроисшествия    21.01.2020 - 11:03
В аэропорту Амстердама у украинца отобрали трехлетнюю дочь: подробности
В аэропорту Амстердама украинца задержали и отобрали дочь (коллаж: РБК-Украина)

Украинец остался без дочери и был задержан сразу же после приземления в Амстердаме

В аэропорту столицы Нидерландов Амстердама задержали 47-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в жестоком обращении со своей трехлетней дочерью, девочку у горе-отца забрали. Об этом сообщила нидерландская полиция в сети Facebook.

Инцидент произошел в аэропорту "Схипхол". Украинец был задержан правоохранителями сразу же после приземления рейса из Бразилии.

"Этим утром Королевская жандармерия Схипхола арестовала человека за плохое обращение с его дочерью. 47-летний мужчина из Украины подозревается в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был арестован после прибытия самолета из Бразилии", - сказано в сообщении.

После того, как горе-отца взяли под стражу, трехлетнюю девочку отправили в учреждение по защите детей до выяснения всех обстоятельств.

В аэропорту Амстердама у украинца отобрали трехлетнюю дочь: подробности

В аэропорту Амстердама украинца задержали и отобрали дочь (скрин: facebook.com/KoninklijkeMarechausseeOfficieel)

Ранее мы писали, что киевские правоохранители разоблачили нелегальный детский сад, который работал в частном доме в Киеве. Во время обыска там обнаружили одиннадцать детей, которые содержались в ненадлежащих условиях с посторонними лицами, не имеющими на это разрешения.

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