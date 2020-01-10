160 украинцев застряли в Италии из-за конфликта перевозчика с аэропортом: все детали

Украинцы не могут вернуться из Италии (коллаж РБК-Украина)

160 пассажиров компании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь в Украину

Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь из Италии в Киев. Такая ситуация возникла из-за конфликта авиакомпании с Международным аэропортом "Киев" им. Игоря Сикорского, которому перевозчик не выплатил долг. Детали инцидента сообщил юрист-консультант Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленький на своей странице в Facebook.

"Пока все эксперты заняты расследованием авиакатастрофы Boing" МАУ "в Иране, наши граждане - 160 пассажиров - не могут уже двое суток вылететь из Италии домой ... По информации, которую озвучила хендлинговая компания в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт" Киев "им. Игоря Сикорского не принимает самолет из-за долгов ... ", - написал он.

Источник в аэропорту подтвердил наличие задолженности авиакомпании за обслуживание воздушных судов перед аэропортом, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Беленького, сначала авиаперевозчик отменил рейс из Одессы и других городов в Рим. Позже людям предложили вылететь другим рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.

"Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, затем в 17:00, затем в 21:00 ... В итоге человек развернули у гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто за это будет платить. .. Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все снова пришли к гейтов и снова рейс отменили. Когда будет вылет не понятно. Люди отказываются идти от Гейт ", - пояснил он.

Скриншот (facebook.com)

Международный аэропорт "Львов" также сообщил о задержке рейсов авиакомпании ERNEST AIRLINES из Италии.

"Рейсы EG298 / EG297 Львов-Венеция-Львов отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов.

Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00. (Планово 7:00 ч.).

Время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 ч. на 17:40 ч. В связи с этим обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 ч. (По плану 12:45 ч.).

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается с вылетом из Львова в 23:20 ч. (Планово 20:40 ч.)", — говорится в сообщении.

Скриншот (facebook.com)

Напомним, что ранее Украина просила Канаду передать информацию об обстоятельствах катастрофы МАУ.