Дорн розповів про родичів у Росії: "Потроху відновлюю спілкування"

Іван Дорн два роки свого життя провів у російському місті Челябінськ, поки не перебрався жити в Україну через роботу свого батька. Артист, який нині мешкає за кордоном і не має наміру повертатися в Київ , розповів про родичів з країни-агресора РФ.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю співака казахському YouTube -каналу DOPE SOZ.

Як зірка коментує стосунки з родичами з Росії

Виконавець говорить, що хоч і перебрався жити до України у зовсім маленькому віці, переважну частину свого життя зростав у "бульбашці російських наративів", і через це вивчати українську він почав лише у п'ятому класі.

Музикант не приховує, що наразі поступово став налагоджувати зв'язки з ріднею з Росії.

"Я потроху відновлюю своє спілкування з двоюрідними братами, сестрами. У мене там є дядько та тітка. Розглядати на моєму прикладі відносини між Україною і Росією дуже складно, бо я народився в Челябінську, але приїхав в Україну, став українцем і почав вчити українську мову в п'ятому класі. Навколо мене був майже весь російськомовний наратив", - сказав він.

Іван Дорн має родичів у Росії (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Іван додав, що у РФ є ті, хто насправді не підтримує війну, але мовчить про це, хоч і розуміє, якою є ситуація є насправді.

"Є люди, які там тихо собі сидять і мені розповідають, як насправді все відбувається. Вони з нами, вони підтримують, але вони не виходять на вулиці й нічого не говорять", - заявив знаменитість.

35-річний виконавець також назвав себе "винятком із правил", який через свою популярність має чималу відповідальність перед суспільством. Він каже, що розглядає відносини між Росією та Україною на тлі власного прикладу та робить висновки щодо того, "що для нашої країни та її незалежності є шкідливим для здоров'я".

"Але я через це зловив хейт. Зі мною досі ось ця асоціація залишається. Якщо потрібен чемпіон світу зі скандалів всередині країни - ось я, майстер цієї справи", - підсумував зірка.

Співак у дворічному віці переїхав з батьками до українського міста Славутич (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Що відомо про громадянську позицію Дорна

Після початку повномасштабного вторгнення артист чітко заявив про свою проукраїнську позицію, проте при цьому не став відмовлятися від російської мови та виконання російськомовних пісень.

Через це юзери час від часу критикують виконавця, оскільки не до кінця розуміють щирість його поглядів.

Сам Дорн, реагуючи на подібні закиди на свою адресу, говорить, що "завжди позиціонував і позиціонує себе як український артист", і що не перестане "топити за Україну".