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"Це нічого не означає". Продюсер Полякової став на захист Гайтани, яка раптово перейшла на російську

Четвер 27 червня 2024 10:30
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"Це нічого не означає". Продюсер Полякової став на захист Гайтани, яка раптово перейшла на російську Михайло Ясинський і Гайтана (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський прокоментував мовний скандал з виконавицею Гайтаною, який відбувся днями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове інтерв’ю підприємця Славі Дьоміну.

Мовний скандал за участю Гайтани

Нещодавно артистка, яка довгий час вела свої соцмережі українською мовою, написала допис російською, чим дуже здивувала фанів.

Співачка зазнала критики за те, що у публічному просторі продовжує використовувати мову окупанта, тоді як чимало зірок перейшли на українську: "Гайтано, чому все російською?", "неприємно читати все російською", "чому російською?".

Тому Гайтана вирішила пояснити, чому повернулася до російської. За словами співачки, у неї багато родичів, які розмовляють різними мовами.

Також вона додала, що поважає людей за їхні вчинки, а не за мову, яку вони використовують.

&quot;Це нічого не означає&quot;. Продюсер Полякової став на захист Гайтани, яка раптово перейшла на російську

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Ясинський став на захист виконавиці

Продюсер несподівано захистив артистку, висловивши їй подяку за те, що вона завжди залишалася справжньою українкою.

"Я хочу сказати дуже велике дякую цій співачці за те, що в ті часи, коли більшість українських артистів були російськомовні, вона співала українською і робила дуже сучасні пісні", - сказав Михайло.

"Це - гордість української поп-музики, це справжня артистка, музикантка. Якщо в неї в той момент виникло бажання написати російською мовою, вона просто написала той текст російською мовою, і це нічого не означає", - додав він.

Підприємець заявив, що Гайтана є справжнім прикладом, оскільки завжди залишалася в контексті своєї країни.

"Вона завжди була саме в українському контексті. Немає кращого прикладу, ніж сама Гайтана. Тому я дуже вдячний за те, що вона робила, робить і ще багато чого зробить. Якщо так відбулося, треба просто зрозуміти, що в цьому не було нічого з того, що їй почали щось писати", - поділився думкою Ясинський.

Нещодавно Анатолій Анатоліч гнівно присоромив одеситів за російську мову.

Також відома телеведуча висловилась про Потапа та Каменських.

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