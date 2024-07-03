Дорн рассказал о родственниках в России: "Понемногу возобновляю общение"

Иван Дорн два года своей жизни провел в российском городе Челябинск, пока не перебрался жить в Украину из-за работы своего отца. Артист, который сейчас живет за рубежом и не намерен возвращаться в Киев , рассказал о родственниках из страны-агрессора РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью певца казахскому YouTube -каналу DOPE SOZ.

Как звезда комментирует отношения с родственниками из России

Исполнитель говорит, что хоть и перебрался жить в Украину в совсем маленьком возрасте, подавляющую часть своей жизни рос в "пузыре российских нарративов", и поэтому изучать украинский он начал только в пятом классе.

Музыкант не скрывает, что сейчас постепенно стал налаживать связи с родней из России.

"Я понемногу возобновляю свое общение с двоюродными братьями, сестрами. У меня там есть дядя и тетя. Рассматривать на моем примере отношения между Украиной и Россией очень сложно, потому что я родился в Челябинске, но приехал в Украину, стал украинцем и начал учить украинский язык в пятом классе. Вокруг меня был почти весь русскоязычный нарратив", - сказал он.

У Ивана Дорна есть родственники в России (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Иван добавил, что в РФ есть те, кто на самом деле не поддерживает войну, но молчит об этом, хотя и понимает, какова ситуация на самом деле.

"Есть люди, которые там тихо сидят и мне рассказывают, как на самом деле все происходит. Они с нами, они поддерживают, но они не выходят на улицы и ничего не говорят", - заявил знаменитость.

35-летний исполнитель также назвал себя "исключением из правил", и из-за своей популярности имеет немалую ответственность перед обществом. Он говорит, что рассматривает отношения между Россией и Украиной на фоне собственного примера и делает выводы о том, "что для нашей страны и ее независимости вредно для здоровья".

"Но я из-за этого поймал хейт. Со мной до сих пор вот эта ассоциация остается. Если нужен чемпион мира по скандалам внутри страны - вот я, мастер этого дела", - подытожил звезда.

Певец в двухлетнем возрасте переехал с родителями в украинский город Славутич (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Что известно о гражданской позиции Дорна

После начала полномасштабного вторжения артист ясно заявил о своей проукраинской позиции, однако при этом не стал отказываться от русского языка и исполнения русскоязычных песен.

Поэтому пользователи время от времени критикуют исполнителя, поскольку не до конца понимают искренность его взглядов.

Сам Дорн, реагируя на подобные упреки в свой адрес, говорит, что "всегда позиционировал и позиционирует себя как украинский артист", и что не перестанет "топить за Украину".