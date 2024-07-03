Іван Дорн пояснив, чому не повернеться в Україну

У період повномасштабної війни співак Іван Дорн мешкає за кордоном разом з дружиною та дітьми. 35-річний артист мало чи не вперше відверто відповів, чому не поспішає повертатися до України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця для YouTube -каналу Dope Soz.

Що Дорн каже про Україну

За словами Івана, він не може приїхати сюди, оскільки має призовний вік і потрапляє під мобілізацію.

"З моменту початку війни я не був у Києві. Приїхати не важко, але повернутися буде складніше, коли ти хлопчик від 18 до 60 років, який потрапляє під мобілізацію. Я хочу, щоб усі знали, що завжди й всюди за кордоном я залишаюся українським артистом і топлю за Україну, але при цьому зі своїм наративом, зі своїм контекстом", - пояснив Дорн.

Що артист каже про українську мову

Що ж стосується мовного питання, то знаменитість продовжує говорити російською, проте своїх дітей все-таки привчає до української.

"На українську мову теж почав налягати: дітям більше українських гуртів ставити українською мовою і самі ми почали розмовляти з тими, хто з нами українською говорить, українською відповідати. Більше поважати це почали", - говорить музикант.

Артист на одному з виступів (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

Окрім того, співак зізнається, що до початку повномасштабного вторгнення не особливо розбирався в тонкощах української історії, але після 24 лютого 2022 року зрозумів, що варто все ж приділити цьому час та розібратися.

"Коли це все сталося, зрозумів, що треба, напевно, більше себе присвятити історії, всьому іншому. Я пішов читати книжки, поліз в історію шукати про Гетьманство, про Запорізьку Січ, про всі ці часи, про Дорошенка і його спроби зробити незалежну самостійну Україну ще в ті часи, Конституцію нашу і наше становище в Радянському Союзі", - коментує це питання зірка.

До слова, Дорн народився у російському місті Челябінськ, але у два роки разом з родиною він перебрався до українського міста Славутич - це було пов'язано з роботою його батька на Чорнобильській АЕС.

Іван Дорн має російське походження (Фото: instagram.com/dorn_ivan)

За що критикували Дорна у період повномасштабної війни

Під час повномасштабної війни артист засудив російську агресію проти України, проте за кордоном продовжив говорити російською та виконувати російськомовні пісні. І через це він неодноразово наривався на критику з боку українців.

Окрім того, на початку року Іван виступав на Балі в одному з клубів, власником якого є росіянин, що мешкає в Індонезії. Цей вчинок співака також призвів до хейту на його адресу.

Ще - у 2023 році музикант заявляв про вихід спільного треку з російським діджеєм Філіпом Горбачовим, але після шквалу критики у мережі передумав випускати композицію.

Нагадаємо, разом з дружиною Анастасією Новіковою, з якою одружився у 2013 році, знаменитість виховує дочку Василису (2014) та сина Івана (2015).

Дорн з дружиною Настею (Фото: instagram.com/dorn_ivan)