Блогерка Коршик прокоментувала чутки про виступ російського гурту на її весіллі
Українська блогерка Єва Коршик, яка днями відгуляла розкішне весілля зі своїм нареченим Сергієм, відреагувала на чутки стосовно того, що на святі у пари виступив російський гурт "Мачете".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.
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Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що на весіллі у блогерів, яке відбулося у молдавському замку Мімі, що в селі Бубльбоака, були присутні родичі з боку нареченого з РФ.
Зокрема, писали про те, що розважав гостей один з вокалістів російського гурту "Мачете", які продовжують жити і працювати в країні-агресорці.
Коментуючи ці чутки, Коршик запевнила: на весіллі "Мачете" не виступав, і порадила пресі перевіряти правдивість інформації перед тим, як щось публікувати.
"Любі" ЗМІ, ви хоча б перевіряйте інфу перед публікацією. Гурту "Мачете" у нас на весіллі не було. Шукала відео зі сценою, щоб показати, як жахливо працюють наші засоби масової інформації. А пісня "Когда ты плачешь" дуже значуща для нашої родини і пари", - написала Єва.
"І не сходьте з розуму, будь ласка, шукаючи зраду))) Ми зібрали 55к$ на ЗСУ. Я не хотіла виставляти це, тому що робимо це постійно", - додала вона.
Нагадаємо, на весілля молодята запросили друзів із Києва і не тільки.
Зокрема, на гулянці засвітилися Алла Добкіна, Анна Трінчер, яку вже встигли захейтити за "зраду", дівчина актора Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна та володарка звання Міс Україна Всесвіт-2018 Каріна Жосан.