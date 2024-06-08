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Блогерка Коршик прокоментувала чутки про виступ російського гурту на її весіллі

Субота 08 червня 2024 18:00
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Блогерка Коршик прокоментувала чутки про виступ російського гурту на її весіллі Єва Коршик (фото: instagram.com/eva.korshik)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Єва Коршик, яка днями відгуляла розкішне весілля зі своїм нареченим Сергієм, відреагувала на чутки стосовно того, що на святі у пари виступив російський гурт "Мачете".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Деталі

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що на весіллі у блогерів, яке відбулося у молдавському замку Мімі, що в селі Бубльбоака, були присутні родичі з боку нареченого з РФ.

Зокрема, писали про те, що розважав гостей один з вокалістів російського гурту "Мачете", які продовжують жити і працювати в країні-агресорці.

Коментуючи ці чутки, Коршик запевнила: на весіллі "Мачете" не виступав, і порадила пресі перевіряти правдивість інформації перед тим, як щось публікувати.

"Любі" ЗМІ, ви хоча б перевіряйте інфу перед публікацією. Гурту "Мачете" у нас на весіллі не було. Шукала відео зі сценою, щоб показати, як жахливо працюють наші засоби масової інформації. А пісня "Когда ты плачешь" дуже значуща для нашої родини і пари", - написала Єва.

"І не сходьте з розуму, будь ласка, шукаючи зраду))) Ми зібрали 55к$ на ЗСУ. Я не хотіла виставляти це, тому що робимо це постійно", - додала вона.

Нагадаємо, на весілля молодята запросили друзів із Києва і не тільки.

Зокрема, на гулянці засвітилися Алла Добкіна, Анна Трінчер, яку вже встигли захейтити за "зраду", дівчина актора Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна та володарка звання Міс Україна Всесвіт-2018 Каріна Жосан.

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