Допомога українцям від німецького благодійного фонду: хто може отримати та як подати заявку
Українці можуть одержати допомогу від німецького благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Ініціатором програми став український фонд "Благополуччя дітей", а фінансування забезпечить МЗС Німеччини. Допомогу виплачуватимуть певним категоріям громадян упродовж чотирьох місяців.
Хто може отримати кошти та як подати заявку, розповіли на сайті Zayava.
Кому виплачуватимуть допомогу
Для участі у цій програмі заяви можуть подати сім'ї зі статусом ВПО (статус отримано після 24 лютого 2022 року), які виховують дітей віком до 18 років та зараз проживають у Києві чи Київській області. А також мешканці Києва чи області, у яких пошкоджено житло внаслідок війни.
Грошова допомога виплачуватиметься протягом 4 місяців. Заявку на участь у програмі необхідно подати до 15 вересня 2023 року.
Як брати участь у програмі
Необхідно заповнити та надіслати анкету онлайн за цим посиланням.
У заяві необхідно зазначити:
- Чи є у вас довідка ВПО, видана після 24.02.2022 з реєстрацією у Києві чи Київській області
- Чи втратили ви житло, чи воно було пошкоджене через російську агресію (факт має бути підтверджено документально)
- Чи проживаєте ви зараз у Києві чи Київській області
- Чи є у вас діти віком до 18 років
- Чи берете ви участь в інших тривалих програмах фінансової допомоги
- Поточна адреса вашого місця проживання
- Кількість членів домогосподарства
- Склад домогосподарства
- ПІБ
- Дата народження заявника
- Вкажіть категорії, до яких ви належите
- Вкажіть дані всіх членів домогосподарства
- Які у вас умови проживання
- Поточне матеріальне становище
- Вкажіть загальну суму доходів домогосподарства за останній місяць (пенсія, зарплата тощо)
- В якому стані ваші поточні житлові та побутові умови
- Де ви зараз живете (у власному чи орендованому житлі, у родичів тощо)
- Що саме вам зараз потрібно
- Номер телефону
- Додаткова інформація, яку ви можете надати за потребою
"При заповненні анкети, варто враховувати, що при отриманні даної допомоги сім'єю вважаються найближчими родичами (чоловік і дружина, діти, батьки, брати та сестри), які наразі проживають разом, мають спільний бюджет і ведуть спільне господарство. Прийом заявок до 15 вересня 2023 року. Заповнення заявки ще не гарантує отримання допомоги", - йдеться у повідомленні.
Для додаткової інформації та уточнення питань можна звернутися за номером:
0 800 407 030 (з 10:00 до 18:00).
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