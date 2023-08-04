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Жителям трьох областей почали видавати гуманітарну допомогу. Де і як її отримати

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Київська область, П'ятниця 04 серпня 2023 18:05
Жителям трьох областей почали видавати гуманітарну допомогу. Де і як її отримати Переселенцям видають непродовольчі набори (фото: Facebook/Благодійний фонд "Сила незламності"
Автор: Василина Копитко

Деякі переселенці та жителі Херсонської області можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді непродовольчих товарів від Благодійного фонду "Сила незламності".

Про те, де і як подати запит на отримання допомоги, читайте у матеріалі нижче.

Хто може отримати допомогу

Отримати допомогу від фонду можуть люди зі статусом ВПО, які зараз перебувають у Київській та Вінницькій областях, а також жителі Херсонської області, які знаходяться на її території.

Допомогу видають у вигляді непродовольчих товарів (гігієнічні набори, ковдри, постільна білизна, кухонні набори тощо.

Також отримати допомогу від фонду можуть люди, які належать до найбільш вразливих категорій населення.

Як подати заявку

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити запит за цим посиланням.

Вкажіть наступну інформацію:

  • e-mail
  • ПІБ
  • дані паспорта або ID-картки
  • вік
  • стать
  • номер телефону
  • кількість членів сім'ї
  • чи є у сім'ї люди з вразливостями (вагітні, літні люди тощо)
  • місце проживання
  • звідки та скільки раз ви переміщалися (якщо ви переселенець)
  • чи маєте роботу

Волонтери фонду опрацюють заявку і звʼяжуться з вами для уточнення умов надання допомоги.

Жителям трьох областей почали видавати гуманітарну допомогу. Де і як її отриматиФонд видає допомогу у трьох областях (фото: Facebook/Благодійний фонд "Сила незламності")

Раніше ми розповідали про те, що в Україні почали видавати допомогу сім'ям із дітьми.

Читайте також про те, як українці можуть отримати грошову допомогу.

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