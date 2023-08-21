Помощь украинцам от немецкого благотворительного фонда: кто может получить и как подать заявку
Украинцы могут получить помощь от немецкого благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Инициатором программы стал украинский фонд "Благополучие детей", а финансирование обеспечит МИД Германии. Помощь будут выплачивать определенным категориям граждан в течение четырех месяцев.
Кто может получить средства и как подать заявку, рассказали на сайте Zayava.
Кому будут выплачивать помощь
Для участия в этой программе заявления могут подать семьи со статусом ВПЛ (статус получен после 24 февраля 2022 года), которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет и сейчас проживают в Киеве или Киевской области. А также жители Киева или области, у которых повреждено жилье в результате войны.
Денежная помощь будет выплачиваться в течение 4 месяцев. Заявку на участие в программе необходимо подать до 15 сентября 2023 года.
Как участвовать в программе
Необходимо заполнить и отправить анкету онлайн по этой ссылке.
В заявлении необходимо указать:
- Есть ли у вас справка ВПЛ, выданная после 24.02.2022 с регистрацией в Киеве или Киевской области
- Потеряли ли вы жилье или оно было повреждено из-за российской агрессии (факт должен быть подтвержден документально)
- Проживаете ли вы сейчас в Киеве или в Киевской области
- Есть ли у вас дети возрастом до 18 лет
- Принимаете ли вы участие в других длительных программах финансовой помощи
- Текущий адрес вашего места проживания
- Количество членов домохозяйства
- Состав домохозяйства
- ФИО
- Дата рождения заявителя
- Укажите категории, к которым вы относитесь
- Укажите данные всех членов домохозяйства
- Какие у вас условия проживания
- Текущее материальное положение
- Укажите общую сумму доходов домохозяйства за последний месяц (пенсия, зарплата и так далее)
- В каком состоянии ваши текущие жилищные и бытовые условия
- Где вы сейчас живете (в собственном или арендованном жилье, у родственников и так далее)
- Что именно вам сейчас необходимо
- Номер телефона
- Дополнительная информация, которую вы можете предоставить по необходимости
"При заполнении анкеты, стоит учитывать, что при получении данной помощи семьей считаются самые близкие родственники (муж и жена, дети, родители, братья и сестры), которые в данный момент проживают вместе, имеют совместный бюджет и ведут совместное хозяйство. Прием заявок до 15 сентября 2023 года. Заполнение заявки еще не гарантирует получение помощи", - сказано в сообщении.
Для дополнительной информации и уточнения вопросов можно обратиться по номеру: 0 800 407 030 (с 10:00 до 18:00).
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